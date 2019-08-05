Эстонский борец завоевал бронзу на чемпионате мира

В первых двух схватках Карельсон всухую одолел мексиканца Александра Майоргу и чеха Радека Сифалдy с общим счетом 14:0. Карельсон вел и в поединке 1/4 финала против россиянина Мухамада Евлоева 3:0, но позволил россиянину счет сравнять, а затем и одержать победу. В утешительном раунде Карельсон победил иранца Саеда Каримизаде, а в медальной схватке венгра Ласло Варсани 3:0.