Эстонский борец завоевал бронзу на чемпионате мира

На прошедшем в Софии чемпионате мира среди кадетов по борьбе Рихард Карельсон в весовой категории до 93 кг завоевал в греко-римской борьбе бронзовую награду, передает Postimees.
В первых двух схватках Карельсон всухую одолел мексиканца Александра Майоргу и чеха Радека Сифалдy с общим счетом 14:0. Карельсон вел и в поединке 1/4 финала против россиянина Мухамада Евлоева 3:0, но позволил россиянину счет сравнять, а затем и одержать победу. В утешительном раунде Карельсон победил иранца Саеда Каримизаде, а в медальной схватке венгра Ласло Варсани 3:0.
Бронза мирового первенства для подопечного Игоря Аннуса не единственная медаль в этом году: на ЧЕ среди кадетов Карельсон также завоевал бронзу.