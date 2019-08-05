Еще две беды у России

К исторически традиционным, а потому ставшим не просто привычными, а уже фактически родными, дуракам и дорогам присоединились нынче выборы и лесные пожары.
Впрочем, «присоединились» – не вполне корректное определение. Скорее, две последние стали, вместе и порознь, логичным порождением двух первых. Как им это удалось и чего ждать – вот в чем вопрос…
В списках значатся
Дата 27.07.2019 и 3.08.2019, к сожалению, наверняка пополнят собой список печально-памятных дней российского календаря. Перечень их фактически бесконечен, особенно если учесть радужные перспективы, поэтому назовем хотя бы те, что оставили наиболее глубокий след в народной памяти.
9 (22) января 1905 года. Кровавое воскресенье. Мирная манифестация, организованная легальной организацией «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», имевшая целью подать царю коллективную Петицию о рабочих нуждах, расстреляна.
По до сих пор не уточненным сведениям, в результате погибли от 130 до 200 человек, арестовано 688.
4 (17) июля 1917 года. Июльский кризис. Жёсткое подавление выступлений разных политических сил против Временного правительства. В разных районах Петрограда, по оценке газеты «Известия» – печатного органа Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) Советов рабочих и солдатских депутатов, погибли примерно 400 человек: «рабочих, солдат, матросов, женщин и детей».
1-2 июля 1962 года. Новочеркасский расстрел. Подавление силами армии и КГБ мирных выступлений рабочих Новочеркасска против роста цен на основные продукты питания, повышения норм выработки и, соответственно, падения зарплаты. По официальным данным убито 26 человек, еще 87 ранены. Арестовано несколько десятков зачинщиков, из них семеро расстреляны. В 1996 году все обвиненные по этому делу реабилитированы.
9 апреля 1989 года. Ночь саперных лопаток, Тбилиси. Разгон т.н. бессрочного митинга перед зданием Дома правительства Грузинской ССР. В результате 21 человек погиб, еще 290 получили травмы различной степени тяжести.
13 января 1991 года. Январские события в Вильнюсе. Жёстко подавленные выступления в защиту национального и государственного суверенитета Литовской Республики. Около 900 раненых, 15 погибших, в том числе лейтенант группы А 7-го Управления КГБ СССР Виктор Шатских.
Перечень столкновений мирных манифестантов, выступающих за честные выборы – будь то президентские, парламентские или муниципальные, – с бойцами спецподразделений полиции в крупных городах России за последние годы займет больше места, чем было отведено под список событий подобного рода с начала прошлого столетия. В последнее время список постоянно пополняется.
И всего-то неделя понадобилась государственным телеканалам, чтобы подобрать и ПРАВИЛЬНО смонтировать (а где-то и доснять) более-менее убедительные кадры, которые, по мнению заказчика, оправдывают неадекватно жёсткие действия правоохранителей…
Кстати, в эти дни мне довелось услышать одну, весьма экзотичную, версию, почему эти действия были именно такими, какими они были. Дело в том, что нынешний столичный градоначальник довольно популярен среди москвичей – и в силу изрядного его преуспеяния на ниве превращения Москвы в идеальный город-сказку, и по причине фактически полного отсутствия каких-либо серьезных политических амбиций – в отличие от его предшественника. Именно поэтому некоторые аналитики склонны считать Собянина наиболее реальным претендентом на пост главы российского государства (точнее – местоблюстителя) в выборах 2024 года.
Так вот, открыто репрессивные методы разгона нынешних митингов и шествий в Москве как бы призваны, кроме решения прочих, сугубо прикладных задач, еще и повязать Сергея Семеновича круговой порукой: мол, ты с нами одной крови, не думай, что останешься в сторонке, в белых одеждах… Да и всем москвичам чтобы это тоже было понятно.
Почему-то именно в России такие качества присущи властной элите (употреблять термин с иронией!) в наибольшей степени и при всех вариантах социального устройства.
Отсюда – и непривычное для него резко-негативное выступление мэра по адресу организаторов протестных выступлений, которое он прочитал перед камерами ведущих новостных каналов, в открытую пользуясь телесуфлером.
Вскарабкавшись наверх
Будем объективными: каждое из перечисленных событий, безусловно, отличается от всех остальных. У каждого – своя подоплёка, свои причины, породившие его. Есть некие общие тенденции, но и свои особенности, свой повод и свой почерк.
Но, тем не менее, есть одна общая черта, объединяющая их все – без учета времени, социально-экономических и идейно-политических различий. Это неумение или (чаще!) нежелание власти прислушаться к мнению народа, от лица которого эта власть и осуществляет свои функции. Неумение или (чаще!) нежелание прийти к согласию, найти устраивающий все стороны компромисс. И неважно, какая власть – монархия, диктатура, автократия, либеральная или какая-нибудь еще демократия.
Разумеется, этим свойством обладают представители правящего класса всех времен и народов. Но почему-то именно в России такие качества присущи властной элите (употреблять термин с иронией!) в наибольшей степени и при всех вариантах социального устройства.
Жареный петух клюется всерьез
Какой-то злой рок преследует этим летом Российскую Федерацию. В Москве и Питере – волнения и беспорядки, а в Сибири – то небывалое наводнение, то беспрецедентные лесные пожары на площади в несколько миллионов гектаров. Хотя подобные стихийные бедствия случаются в этих краях периодически, однако, по мнению многих экспертов, нынче охваченные огнем территории примерно в 15 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Что касается стихии, то против нее, как известно, не попрешь. Но просачивающаяся время от времени в массмедиа информация заставляет думать, что не обошлось здесь и без пресловутого человеческого фактора.
Так, в одном из первых сообщений о потопе под Иркутском было сказано, что причиной бедствия может быть некачественное исполнение работ по возведению весной этого года противопаводковой дамбы в окрестностях областного центра. Якобы строительство дамбы вела компания, принадлежащая родственнику главы региональной администрации, и этот бизнесмен пообещал, что его плотина «простоит сто лет».
Причем это сообщение прозвучало не на каком-нибудь оппозиционном канале или вовсе из уст свихнувшегося диссидента-блогера, а на ведущем государственном телеканале РТР Планета.
Впоследствии ни подтверждения, ни опровержения данной информации нигде не прозвучало. Как нигде и никогда, вплоть до горбачевской перестройки, в СССР не прозвучало ни одного сообщения о расстрелах в Новочеркасске.
А с пожарами и совсем дело тухлое. Согласно открытой информации, их тушение производится только на территориях, не превышающих десяти процентов от всей площади, пораженной огнем. Остальные не тушатся, поскольку действует принцип так называемых «зон контроля». Согласно приказу российского Министерства природных ресурсов и экологии от 8 июля 2014 года «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров», с 2015 года региональные власти могут не тушить лесные пожары в «зонах контроля» (удивительный оксюморон!), если они не угрожают населенным пунктам и если «прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред». Каковым приказом эти самые региональные власти с удовольствием и оправдывают свое бездействие: нету денег!
Президент Трамп предложил России помощь США в тушении сибирских пожаров, поскольку они угрожают стать причиной глобальной экологической катастрофы. Во-первых, таежные массивы Сибири и Дальнего Востока России – такие же легкие планеты, как джунгли Амазонки. Во-вторых, сажа от горения миллиардов деревьев, достигая полярных льдов и оседая на них, понижает способность ледяной поверхности отражать солнечные лучи, и таяние снегов ускоряется, добавляя ко всеобщему потеплению климата своих «пять копеек». Не говоря уже об опасном для здоровья задымлении миллионов квадратных километров с населением в несколько десятков миллионов человек.
Президент России от помощи американцев гордо отказался. Кто сказал, что мы бедные? Вон Министерство обороны РФ выделяет четыре миллиарда рублей на возведение Дома Патриотического воспитания молодежи. Или, скажем, по сообщениям российских СМИ, руководство «Росгвардии» решило за 30,5 млн. рублей закупить 16 специальных щитов, которые фактически являются нелетальным акустическим оружием для разгона митингов. Значит, есть еще деньги в казне российской. Обойдемся без заокеанской помощи! Напряжемся и победим «красного петуха», хоть жареного, хоть какого…
Post scriptum
Перечисляя траурные даты новейшей российской истории, я намеренно не указал еще одну – 4 октября 1993 года. Когда в центре Москвы, среди бела дня, на Калининском (ныне Новоарбатском) мосту шесть танков, на глазах у спешащих по своим делам прохожих, прямой наводкой расстреливали Белый дом – тогдашнюю резиденцию Съезда Народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Не хватало нескольких пикирующих бомбардировщиков для полной аналогии штурма дворца «Ла Монеда» 11 сентября 1973 года в Сантьяго. Правда, в том дворце находился президент Чили Сальвадор Альенде. Президент России Борис Ельцин, напротив, приказывал штурмовать Белый дом…
А не вспомнил я об этом событии, поскольку его причиной стало противостояние не власти и народа, а схлестнувшихся между собой двух ветвей самой власти. Сегодня в Эстонии наблюдается нечто похожее на такой же «конфликт интересов», выражающийся в противостоянии парламента (как следствие, и правительства) с одной стороны, и президента – с другой. Правда, к вящей радости, наш конфликт не настолько глубок, как это было в противостоянии Ельцин – Хасбулатов-Руцкой.
А кроме того: какое счастье, что так велика разница между русским и эстонским темпераментами!