Еще две беды у России

Так вот, открыто репрессивные методы разгона нынешних митингов и шествий в Москве как бы призваны, кроме решения прочих, сугубо прикладных задач, еще и повязать Сергея Семеновича круговой порукой: мол, ты с нами одной крови, не думай, что останешься в сторонке, в белых одеждах… Да и всем москвичам чтобы это тоже было понятно.

Почему-то именно в России такие качества присущи властной элите (употреблять термин с иронией!) в наибольшей степени и при всех вариантах социального устройства.

Отсюда – и непривычное для него резко-негативное выступление мэра по адресу организаторов протестных выступлений, которое он прочитал перед камерами ведущих новостных каналов, в открытую пользуясь телесуфлером.

Вскарабкавшись наверх

Будем объективными: каждое из перечисленных событий, безусловно, отличается от всех остальных. У каждого – своя подоплёка, свои причины, породившие его. Есть некие общие тенденции, но и свои особенности, свой повод и свой почерк.

Но, тем не менее, есть одна общая черта, объединяющая их все – без учета времени, социально-экономических и идейно-политических различий. Это неумение или (чаще!) нежелание власти прислушаться к мнению народа, от лица которого эта власть и осуществляет свои функции. Неумение или (чаще!) нежелание прийти к согласию, найти устраивающий все стороны компромисс. И неважно, какая власть – монархия, диктатура, автократия, либеральная или какая-нибудь еще демократия.

Разумеется, этим свойством обладают представители правящего класса всех времен и народов. Но почему-то именно в России такие качества присущи властной элите (употреблять термин с иронией!) в наибольшей степени и при всех вариантах социального устройства.

Жареный петух клюется всерьез

Какой-то злой рок преследует этим летом Российскую Федерацию. В Москве и Питере – волнения и беспорядки, а в Сибири – то небывалое наводнение, то беспрецедентные лесные пожары на площади в несколько миллионов гектаров. Хотя подобные стихийные бедствия случаются в этих краях периодически, однако, по мнению многих экспертов, нынче охваченные огнем территории примерно в 15 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Что касается стихии, то против нее, как известно, не попрешь. Но просачивающаяся время от времени в массмедиа информация заставляет думать, что не обошлось здесь и без пресловутого человеческого фактора.

Так, в одном из первых сообщений о потопе под Иркутском было сказано, что причиной бедствия может быть некачественное исполнение работ по возведению весной этого года противопаводковой дамбы в окрестностях областного центра. Якобы строительство дамбы вела компания, принадлежащая родственнику главы региональной администрации, и этот бизнесмен пообещал, что его плотина «простоит сто лет».

Причем это сообщение прозвучало не на каком-нибудь оппозиционном канале или вовсе из уст свихнувшегося диссидента-блогера, а на ведущем государственном телеканале РТР Планета.