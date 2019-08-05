Eesti Energia продает свою недвижимость за миллионы евро

Предлагаются участки недвижимости для коммерческих, производственных и транспортных целей, стоимость которых начинается от 60 тысяч евро и достигают 2,012 млн евро. Стартовая цена девяти участков недвижимости – почти 5 млн евро. Залоговая сумма всех объектов – примерно 5% от начальной стоимости, сообщает Rus.ERR.