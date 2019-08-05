Пн, 5.08.2019
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Eesti Energia продает свою недвижимость за миллионы евро

Недвижимость, принадлежащая Eesti Energia.

ФОТО: KV.EE

Предприятие Eesti Energia в рамках публичного письменного аукциона продает девять объектов недвижимости в столичном районе Мустамяэ в квартале между улицами Туулику и Кадака.

Предлагаются участки недвижимости для коммерческих, производственных и транспортных целей, стоимость которых начинается от 60 тысяч евро и достигают 2,012 млн евро. Стартовая цена девяти участков недвижимости – почти 5 млн евро. Залоговая сумма всех объектов – примерно 5% от начальной стоимости, сообщает Rus.ERR.

Недвижимость находится в районе, где для проектирования теплоснабжения необходимо ходатайствовать о технических условиях у фирмы AS Utilitas. 

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