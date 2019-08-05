В видеокартах Nvidia обнаружены серьезные уязвимости

Они делают возможным локальное выполнение кода, отказ в обслуживании или повышение привилегий. Для устранения уязвимостей пользователям рекомендовано обновить драйверы как можно скорее. Уточним, что уязвимости проявляются только в ОС Windows, начиная с Windows 7, пишет ixbt.com .

Остроту проблемы уменьшает тот факт, что воспользоваться уязвимым местом в драйверах можно только при наличии локального доступа к системе с графическим процессором Nvidia. Удаленные атаки не действуют. Но в любом случае драйверы лучше обновить.