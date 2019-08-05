Huawei тестирует смартфон с собственной операционной системой

Цена девайса с новой ОС должна составить около 2000 юаней (чуть больше $288), сообщает Global Times со ссылкой на неназванные источники. Это автоматически ставит аппарат в ряд среднего ценового сегмента.

Тем не менее Huawei утверждает, что Hongmeng не предназначена для смартфонов. Китайская компания заявила, что первой партией устройств, которые будут оснащены ОС HongMeng, станет серия Smart TV Honor, которая выйдет на рынок 10 августа. В будущем ОС HongMeng будет расширена на другие области, включая автономное вождение, дистанционное медицинское обслуживание и промышленный контроль.