СМИ: Fiat Chrysler по-прежнему готов к слиянию с Renault

Несмотря на серьезные препятствия на пути к заключению сделки, Мэнли сказал изданию, что итало-американскому автопроизводителю по-прежнему "было бы интересно услышать реакцию" от французского конкурента, добавив, что объединение компаний может дать "значительный синергический эффект".

"Промышленная логика, которая присутствовала до этого, по-прежнему присутствует, - цитирует FT Мэнли. - Если обстоятельства изменятся, то, возможно, мечты объединятся и многое может случиться".

На протяжении нескольких месяцев ранее в этом году FCA и Renault вели переговоры о создании европейского автогиганта.

В мае FCA направила Renault предложение о слиянии на равных началах, предусматривающее, что акционерам обеих компаний будет принадлежать по 50% объединенной фирмы.

Однако спустя всего 10 дней компании опубликовали сообщения об отмене сделки. FCA заявила, что во Франции "отсутствуют политические условия" для ее успешного завершения.

Еще одним фактором провала переговоров стали противоречия между участниками глобального альянса Renault и Nissan, обострившиеся после ареста в конце прошлого года Карлоса Гона, бывшего главы Renault и Nissan.

В попытке спасти альянс руководители Renault и Nissan начали переговоры о возможном сокращении доли французской компании в японском автопроизводителе.

Nissan существенно превышает Renault по количеству выпускаемых автомобилей, однако компании принадлежит всего 15% неголосующих акций французского партнера, тогда как Renault владеет 43,4%-ной долей в Nissan.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Nissan хочет, чтобы Renault снизила свою долю до 20-25%, тогда как французский автопроизводитель рассчитывает сохранить 30-35%.

Эти переговоры не зависят от возобновления Renault сделки c FCA, сказали источники, отметив, что французская компания по-прежнему стремится найти способ продвинуться вперед при поддержке Nissan.