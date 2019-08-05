"Флора" сыграла скандальный товарищеский матч вничью

Таллиннская "Флора" провела вчера товарищеский поединок с клубом итальянской Серии В, "Пизой", который завершился безголевой ничьей, передает Postimees.
Скандальность поединку придал тот факт, что "Флора" должна была вчера вечером играть матч очередного тура чемпионата Эстонии против вильяндиского "Тулевика". Поскольку регламент Премиум-лиги не предусматривает переноса календарного поединка ради товарищеской встречи за рубежом, футбольную общественность факт переноса поединка "Флоры" возмутил. Сам "Тулевик" заявил, что перенос матча состоялся по обоюдному согласию, однако и тут у недовольных нашелся аргумент: "Тулевику" припомнили статус дочерней команды "Флоры" в 1990-2000-х годах.
"Флора", которая после матча второго отборочного раунда Лиги Европы, полетела из Германии в Италию, впервые сыграла вничью с итальянским клубом. История встреч "бело-зеленых" с итальянскими клубами имеет также поединок 20-летней давности против "Милана", который "Флора" проиграла 1:2.
За "Флору" в матче с "Пизой" играл и Рауно Саппинен, вернувшийся из аренды в клубе голландского Первого дивизиона "Ден Босх".