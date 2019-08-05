"Флора" сыграла скандальный товарищеский матч вничью

Скандальность поединку придал тот факт, что "Флора" должна была вчера вечером играть матч очередного тура чемпионата Эстонии против вильяндиского "Тулевика". Поскольку регламент Премиум-лиги не предусматривает переноса календарного поединка ради товарищеской встречи за рубежом, футбольную общественность факт переноса поединка "Флоры" возмутил. Сам "Тулевик" заявил, что перенос матча состоялся по обоюдному согласию, однако и тут у недовольных нашелся аргумент: "Тулевику" припомнили статус дочерней команды "Флоры" в 1990-2000-х годах.

"Флора", которая после матча второго отборочного раунда Лиги Европы, полетела из Германии в Италию, впервые сыграла вничью с итальянским клубом. История встреч "бело-зеленых" с итальянскими клубами имеет также поединок 20-летней давности против "Милана", который "Флора" проиграла 1:2.