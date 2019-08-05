Житель Эстонии в среднем съедает сорок килограммов свинины в год

Согласно данным Департамента статистики, в 2018 году Эстония произвела 76 900 тонн мяса, в том числе 41 900 тонн свинины, 19 300 тонн птицы и 12 500 тонн говядины. Общий объем производства мяса был на 4 процента выше, чем в предыдущем году, но все еще ниже, чем в другие годы этого десятилетия. По сравнению с 2017 годом сократилось только производство мяса птицы (5 процентов).

Откуда поступает импортное мясо?

Импорт мяса и мяса, содержащихся в продуктах, увеличился на 19 процентов. Несмотря на увеличение объема экспорта, разрыв между экспортом и импортом значительно увеличился. Ввозимые объемы составляют почти половину объема экспорта.

Больше всего импортировали в Эстонию мясо птицы, в основном из Финляндии, Литвы и Дании. Свинья в основном импортировалась из Германии и Польши, откуда пришла и большая часть говядины. Однако большая часть баранины и козлятины прибыла в Эстонию из дальних стран - Новой Зеландии, а также Испании.

Производство сокращается

Всего пять лет назад было произведено 90 процентов потребляемого в Эстонии мяса, но с тех пор самообеспеченность неуклонно снижалась. Количество животных также резко сократилось в 2015 и 2016 годах. Хотя в последние годы количество животных вновь возросло, самообеспеченность мясом продолжает снижаться в результате более скромного производства и увеличения импорта. В 2018 году уровень самообеспеченности мясом варьировался от 95 процентов для говядины, 74 процентов для свинины, 75 процентов для баранины и козлятины, а также 47 процентов для птицы.

Низкий уровень самообеспеченности (то есть менее 100 процентов) свидетельствует о том, что часть потребляемого мяса импортируется из других стран. Всего несколько лет назад только мясо птицы потреблялось больше, чем производилось в Эстонии, теперь эта тенденция распространяется на все виды мяса.

Меньше произведено, больше съедено

Потребление мяса в Эстонии увеличилось. В 2018 году в Эстонии было съедено 115 тысяч тонн мяса, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. Наибольшее увеличение произошло в потреблении мяса птицы - 31,2 кг на человека в год.