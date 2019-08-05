Эстония не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей

Решение МИД Эстонии вступает в силу сразу, сообщила BNS пресс-служба ведомства.

По словам министра Урмаса Рейнсалу, это решение эстонской стороны является ответом на подписанный в апреле президентом Российской Федерации указ о предоставлении жителям Донецкой и Луганской областей российского гражданства в упрощенном порядке.

«Предоставление жителям Восточной Украины российского гражданства в упрощенном порядке является еще одной попыткой подорвать суверенитет Украины и закрепить нынешнюю нестабильную ситуацию в сфере безопасности на Восточной Украине. Это полностью противоречит духу Минских соглашений, - пояснил Рейнсалу. - Сегодняшнее решение Эстонии выражает наше принципиальное осуждение подобных устремлений России».

В мае этого года Рейнсалу на встрече совета Европейского Союза по зарубежным делам призвал мощно отреагировать к на действия России на Украине. "Как Европейский Союз мы должны последовательно все вместе отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины, - приводятся в пресс-релизе слова Рейнсалу. - Провокационное решение России относительно возможности в упрощенном порядке предоставлять жителям Украины российское гражданство ясно показывает, что Россия не собирается выполнять Минские договоренности".

20 июня Европейский Совет выразил серьезную озабоченность действиями России и выразил готовность рассмотреть вопрос о непризнании этих выдаваемых Россией паспортов.

"Я убежден, что и другие страны ЕС, а также вся международная общественность примет такие же решения. Наш долг — продолжить поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - добавил в понедельник Рейнсалу.

Эстония ранее приняла решение не признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года при условии, что обладатель паспорта ранее не был гражданином России.

Эстония совместно со многими другими странами ЕС в своем обращении к Еврокомиссии подчеркнула важность выработки общих для ЕС правил по данному вопросу и принятое 5 августа решение исходит из предложенных в июле положений.