Контавейт сохранилa место в топ-20 мирового тенниса, Зопп продолжает стремительное падение

Анетт Контавейт и Кайа Канепи остались в мировом рейтинге теннисисток-профессионалов на старых позициях.
В свежей версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Контавейт осталась на 19-й строчке, а Кайа Канепи продолжает занимать 72-е место.
Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй - японка Наоми Осака. Третью позицию в мировом рейтинге сохранила за собой чешка Каролина Плишкова.
Юрген Зопп опустился на 60 позиций и находится на 424-м месте. У мужчин лидируют Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.