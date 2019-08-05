Контавейт сохранилa место в топ-20 мирового тенниса, Зопп продолжает стремительное падение

В свежей версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Контавейт осталась на 19-й строчке, а Кайа Канепи продолжает занимать 72-е место.

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй - японка Наоми Осака. Третью позицию в мировом рейтинге сохранила за собой чешка Каролина Плишкова.