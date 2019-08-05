Пн, 5.08.2019
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  • Контавейт сохранилa место в топ-20 мирового тенниса, Зопп продолжает стремительное падение

Контавейт сохранилa место в топ-20 мирового тенниса, Зопп продолжает стремительное падение

Анетт Контавейт.

ФОТО: ZUMAPRESS.com / MEGA/Scanpix

Анетт Контавейт и Кайа Канепи остались в мировом рейтинге теннисисток-профессионалов на старых позициях.

В свежей версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Контавейт осталась на 19-й строчке, а Кайа Канепи продолжает занимать 72-е место.

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй - японка Наоми Осака. Третью позицию в мировом рейтинге сохранила за собой чешка Каролина Плишкова.  

Юрген Зопп опустился на 60 позиций и находится на 424-м месте. У мужчин лидируют Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

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