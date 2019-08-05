Алкотуризм возвращается: финны стали охотнее покупать алкоголь на борту Tallink

«Конечно, заметно увеличение объема продаж в значительной степени. Путешествующие также покупают на борту товары с собой. Такую активность мы наблюдаем с 1 июля», – сказал Ныгене BNS.

Число пассажиров судоходной компании Tallink Grupp в июле этого года выросло за год на 1,2 процента до 1,24 миллиона, что одновременно является самым большим числом в месяц за все времена.

По словам Ныгене, пока рано и не так уж просто оценить, насколько увеличилось число финских туристов, кто путешествует в Эстонию в связи со снижением акциза на алкоголь.

Председатель правления отмечает, что июль всегда являлся популярным у туристов месяцем. Оценить, увеличился ли пассажиропоток можно будет только после октября.

Он также добавил, что обычно в июле увеличивается число туристов и из других регионов, например, из Азии, Центральной и Южной Европы, потому преждевременно давать оценки.

"Рекордному результату несомненно содействовали обновление судов, произведенное в начале года, большее внимание к развитию обслуживания клиентов, различные новшества и современные услуги, целью которых является предложить путешествующим с нами клиентам больше комфорта и лучшие впечатления", – сказал в переданном BNS пресс-релизе председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

Число пассажиров в июле возросло на всех линиях. В дополнение к общему рекордному числу пассажиров Tallink установил также рекорд перевозки пассажиров за один месяц на линиях Эстония – Швеция, где число пассажиров за год выросло на 0,8 процента до 119 398 пассажиров, и на линии Латвия – Швеция, где годовой прирост составил также 0,8 процента и достиг 97 756 пассажиров, сообщила судоходная компания.

На линии Эстония – Финляндия число пассажиров в июле выросло на 1,3 процента до 641 484 пассажиров. На линии Финляндия – Швеция число пассажиров также выросло на 1,3 процента до 380 233 человек.