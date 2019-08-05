Недоумевающий клиент: почему гарантийный ремонт iPhone оказался платным?

"Добрый день! Столкнулись с такой проблемой, что наша фирма купила в рассрочку телефон iPhone 8 Plus 9 сентября 2018 года. Дополнительно была оформлена страховка телефона за 9.90 евро в месяц, - написал читатель. – Сразу после покупки телефона динамик тихо работал, но мы грешили на то, что телефон водо- и пыленепроницаемый, и поэтому тихо слышно. А после последнего обновления системы в июле месяце слышимость практически пропала. Мы отнесли смартфон в представительство Telia в Lasnamäe Centrum".

По словам читателя, сотрудница осмотрела телефон и констатировала, что он в хорошем состоянии. Также она убедилась, что у телефона действительно была проблема с динамиком. "Нам никто не говорил, что ремонт будет стоить каких-либо денег", - заявил читатель.

После этого смартфон отправили на ремонт в фирму Valge Klaar, откуда пришел ответ, что у телефона загрязнен микрофон, поэтому из динамика почти ничего не слышно. Это странно, так как смартфон имеет защиту от пыли и воды, считает владелец iPhone, по словам которого, ему предложили почистить динамик телефона за 40 евро, либо забрать устройство, но и в этом случае пришлось бы отдать 20 евро.

Было решено делать ремонт. В ходе более тщательного осмотра выяснилось, что чистка динамика не помогает, поэтому за те же 40 евро мастерская заменила динамик вместе с экраном. Клиент отмечает, что в сопроводительной документации значилось, что имел место гарантийный ремонт.

"Я звонил в страховой отдел Telia и объяснил ситуацию, на что мне сказали, что это не страховой случай (страховой - это попадание воды, потеря, разбитый телефон). Мне посоветовали согласиться и не портить себе нервы, так как цена небольшая, а мы небедные люди!" - рассказал он.

По словам Никиты, после этого он еще несколько раз звонил в Telia, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. «Когда я первого августа связался с ними, то в ответ услышал, что мне следует обращаться в Valge Klaar. Телефон был куплен в Telia, счета выставляет Telia, принесли на ремонт в Telia, отвечает на вопросы Telia, а как возникли проблемы - так идите сами разбирайтесь!" - негодует он, а также добавляет, что не понимает, почему должен платить 40 евро, если имел место гарантийный случай.