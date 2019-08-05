В Луунья под Тарту скоро откроется речной порт

В прошлом году в порту построили наклонную площадку для спуска на воду лодок, а к настоящему времени установили понтонную пристань на 40 мест, четверть из которых зарезервированы для временных посетителей, а остальные будут сдаваться в долгосрочную аренду, сообщил BNS со ссылкой на издание Tartu Postimees.

Порт, торжественное открытие которого должно состояться в ближайшее время, уже официально зарегистрирован в качестве малого речного порта, в нем имеется электро- и водоснабжение. В будущем здесь также планируют построить бетонную пристань, стоянку для хранения лодок и парковку для автодач.