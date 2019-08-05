В Луунья под Тарту скоро откроется речной порт

В тартуском пригороде Луунья в скором времени торжественно откроют речной порт, планирование которого началось еще в 2013 году.
В прошлом году в порту построили наклонную площадку для спуска на воду лодок, а к настоящему времени установили понтонную пристань на 40 мест, четверть из которых зарезервированы для временных посетителей, а остальные будут сдаваться в долгосрочную аренду, сообщил BNS со ссылкой на издание Tartu Postimees.
Порт, торжественное открытие которого должно состояться в ближайшее время, уже официально зарегистрирован в качестве малого речного порта, в нем имеется электро- и водоснабжение. В будущем здесь также планируют построить бетонную пристань, стоянку для хранения лодок и парковку для автодач.
Основная часть финансирования на обустройство порта поступала из различных проектов, в том числе эстонско-российской программы приграничного сотрудничества на Чудском озере, которая действует до 2020 года. В рамках этого проекта строятся, в частности, порты в Васкнарва и Вярска, и продолжается обустройство портов в Луунья, Ряпина и Муствеэ.