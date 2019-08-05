"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Дибалы и переключился на подписание Манджукича

Сообщается, что причиной такого решения манкуниацев стали следующие факторы: нежелание игрока покидать Турин, зарплатные требования аргентинца и необходимость крупных выплат его агентам.

Утверждается, что главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер хочет видеть в своей команде только тех игроков, кто будет полностью заинтересован в проекте клуба.

Ранее сообщалось, что переход Дибалы в английский клуб может стать частью сделки по трансферу нападающего Ромелу Лукаку в «Ювентус».

После провала трансфера Дибалы "Юнайтед" обратил взор на Марио Манджукича. Манджукич согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает sports.ru.

По условиям соглашения, которое будет рассчитано до 2021 года с опцией продления еще на один год, 33-летний хорват будет получать 6 млн евро в год.

Daily Mail также сообщает о договоренности сторон. По информации британского источника, зарплата игрока составит 6,2 млн фунтов в год.