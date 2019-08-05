Картина дня: отказ Эстонии признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР, два убийства в Таллинне и злоключения с багажом

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
Эстония не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей
В понедельник Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать выданные после 24 апреля жителям Донецка и Луганска паспорта Российской Федерации в случае, если обладатель паспорта прежде не был гражданином России. Читать далее...
В конце прошлой недели в Таллинне зарезали двух мужчин
В Таллинне в минувшую пятницу во время ссоры двое мужчин подрались, в ходе потасовки один ударил другого ножом. Пострадавший через два дня скончался в больнице. Также в конце прошлой недели в Таллинне произошло еще одно похожее убийство: ссора двух мужчин кончилась дракой с применением холодного оружия, в результате ранения один из участников конфликта погиб. Читать далее...
Жители Эстонии садились в самолет, когда им сообщили, что их багаж остается в Грузии
Более ста пассажиров рейса Батуми-Таллинн 1 августа были вынуждены улететь из Грузии без багажа, получив лишь словесное обещание, что в скором времени багаж прибудет в Эстонию. К утру 5 августа пассажиры все еще не знали, когда получат свой багаж. Читать далее...
Как пятнадцать школьников обвели вокруг пальца прокуратуру
Как вернуть запятнанное имя и потраченное время? «Никак, - сетует бывший директор школы Краби Але Спренк. – Хочется обо всем забыть». Читать далее...
Алкотуризм возвращается: финны стали охотнее покупать алкоголь на борту Tallink
По словам председателя правления Tallink Grupp Пааво Ныгене, после снижения акциза на алкоголь пассажиры на борту финских линий стали покупать товары охотнее. Читать далее...
Вакцинация против энцефалита растет, но заболеваемость остается на прежнем уровне
Число жителей Эстонии, сделавших прививку от клещевого энцефалита, быстро увеличивается, однако заболеваемость остается на прежнем уровне. Читать далее...
Опрос: каждый пятый работник планирует в ближайшее время сменить работу
В результате проведенного CVKeskus.ee и агентством по исследованию зарплат исследования рынка труда, в котором участвовало более 9000 работающих и соискателей работы, выяснилось, что 75 % работников открыты для новых предложений работы. Каждый пятый работник планирует сменить работу в течение следующих шести месяцев. Читать далее...
В Египте произошел взрыв: не менее 19 человек погибли
Взрыв возле онкологического центра в столице Египта унес жизни 19 человек, не менее 30 пострадали. О причинах взрыва пока не сообщается, власти предполагают, что он произошел во время ДТП. Читать далее...
С новым приложением по заказу такси возникла проблема
Запуск нового приложения таксофирм Tallink Takso и Takso 24 - Taxilink – оказался смазанным, поскольку фирма поспешила объявить об этой новости, прежде чем проверила, доступно ли оно для пользователей. Читать далее...
Маленькая Аннабель, которой помогали всем миром, чувствует себя намного лучше
Детский фонд Клиники Тартуского университета передает маленькой Аннабель в США теплые поздравления: малышке исполнилось пять месяцев и ее лечение прошло очень хорошо. Читать далее...
На линию Таллинн-Нарва хочет выйти новый автобусный перевозчик
Зарегистрированное в Раквере предприятие RTX Lines OÜ хочет начать обслуживать пассажирскую линию по маршруту Таллинн-Нарва. Читать далее...
Крупнейший банк Европы сократит тысячи рабочих мест
Британский HSBC Holdings Plc, крупнейший банк Европы, планирует сократить свыше 4000 рабочих мест, стремясь уменьшить расходы в условиях ухудшения конъюнктуры рынка. Читать далее...
Юри Ратас обсудит с премьером Великобритании сотрудничество в сфере обороны
Премьер-министр Юри Ратас во вторник, 6 августа, встретится в Лондоне со своим британским коллегой Борисом Джонсоном. Читать далее...
«А для меня он остается Сережей»
24 августа в 19.30 в рамках Дней Довлатова в Доме писателей (Харью,1) состоится встреча с переводчицей и публицистом Натальей Новохацкой (США). Читать далее...
Прощай, плавный поток движения: камеры контроля скорости убьют привычное движение
Благодаря все более активному использованию стационарных и мобильных камер на городских улицах, почти наверняка изменится действовавшее до сих неписаное правило городского движения: «Не тормози поток, не гони, не просеивай». Читать далее...
Украинцев, совершивших аварию в пьяном виде, выслали из Эстонии
В конце прошлой недели по решению полиции Эстонию были вынуждены покинуть два украинца, попавшиеся за рулем на серьезных нарушениях правил. Также Эстонию должен будет покинуть гражданин Молдовы, угрожавший прохожему в центре Таллинна ножницами. Читать далее...
Концерн Postimees отказался от продажи рекламы на телеканале ПБК
По словам члена правления Postimees Grupp Андреса Кулля, руководство компании приняло позицию редакции Postimees, что договор о продаже рекламы на российском телеканале ПБК ограничит свободу прессы, поэтому компания отказалась от продажи рекламы на этом телеканале. Читать далее...
Велосипедист, сбивший ребенка в центре Таллинна, сам пришел в полицейский участок
Велосипедист, сбивший в субботу вечером в центре Таллинна шестилетнего ребенка, сам пришел в полицейский участок, когда полиция опубликовала в соцсетях сообщение о его розыске. Читать далее...
В мадридском метро мужчину столкнули под поезд
В прошлую пятницу десятки людей ожидали поезда на станции метро Argüelle в Мадриде, когда молодой человек подошел к незнакомцу сзади и ударил его по ноге, в результате чего тот упал прямо перед приближающимся поездом. Читать далее...
Синоптики рассказали, какой день на этой неделе будет самым теплым
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни температура будет до 22-23 градусов, пройдут и дожди. Читать далее...
«Почему мы должны с этим соглашаться?»: жители Пирита недовольны планом городских властей
Сегодня вечером жители Пирита собрались в районной управе, чтобы выразить мнение относительно намерения властей Таллинна продлить Мустакиви-теэ. Читать далее...
Март Хельме прокомментировал скандальное высказывание Яака Мадисона
Председатель EKRE Март Хельме назвал оплошностью пост в социальных сетях члена Европейского парламента и политика EKRE Яака Мадисона, в котором Мадисон, говоря о мигрантах, употребил слова, напоминающие термин, связанный с уничтожением евреев. Читать далее...
Если увидите этих женщин, срочно звоните в полицию
В понедельник, 5 августа 2019, в назначенное время в Таллиннскую тюрьму открытого типа не вернулись заключенные Маргарита Гаранина и Виктория Сакун. Читать далее...