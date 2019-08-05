Картина дня: подставившие директора школьники и отказ Эстонии признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей

Как пятнадцать школьников обвели вокруг пальца прокуратуру

Как вернуть запятнанное имя и потраченное время? «Никак, - сетует бывший директор школы Краби Але Спренк. – Хочется обо всем забыть». Читать далее...

Алкотуризм возвращается: финны стали охотнее покупать алкоголь на борту Tallink

По словам председателя правления Tallink Grupp Пааво Ныгене, после снижения акциза на алкоголь пассажиры на борту финских линий стали покупать товары охотнее. Читать далее...

Вакцинация против энцефалита растет, но заболеваемость остается на прежнем уровне

Число жителей Эстонии, сделавших прививку от клещевого энцефалита, быстро увеличивается, однако заболеваемость остается на прежнем уровне. Читать далее...

Опрос: каждый пятый работник планирует в ближайшее время сменить работу

В результате проведенного CVKeskus.ee и агентством по исследованию зарплат исследования рынка труда, в котором участвовало более 9000 работающих и соискателей работы, выяснилось, что 75 % работников открыты для новых предложений работы. Каждый пятый работник планирует сменить работу в течение следующих шести месяцев. Читать далее...

В Египте произошел взрыв: не менее 19 человек погибли

Взрыв возле онкологического центра в столице Египта унес жизни 19 человек, не менее 30 пострадали. О причинах взрыва пока не сообщается, власти предполагают, что он произошел во время ДТП. Читать далее...

С новым приложением по заказу такси возникла проблема

Запуск нового приложения таксофирм Tallink Takso и Takso 24 - Taxilink – оказался смазанным, поскольку фирма поспешила объявить об этой новости, прежде чем проверила, доступно ли оно для пользователей. Читать далее...

Эстония не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей

В понедельник Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать выданные после 24 апреля жителям Донецка и Луганска паспорта Российской Федерации в случае, если обладатель паспорта прежде не был гражданином России. Читать далее...

Маленькая Аннабель, которой помогали всем миром, чувствует себя намного лучше

Детский фонд Клиники Тартуского университета передает маленькой Аннабель в США теплые поздравления: малышке исполнилось пять месяцев и ее лечение прошло очень хорошо. Читать далее...

На линию Таллинн-Нарва хочет выйти новый автобусный перевозчик

Зарегистрированное в Раквере предприятие RTX Lines OÜ хочет начать обслуживать пассажирскую линию по маршруту Таллинн-Нарва. Читать далее...

Крупнейший банк Европы сократит тысячи рабочих мест