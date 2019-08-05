"Реалу" и "Барселоне" отказали в покупке звезд

По информации The Times, мадридский клуб предложил за 26-летнего француза 27,4 млн фунтов и полузащитника Хамеса Родригеса, но «МЮ» отклонил эту заявку.

Манкунианцы рассчитывают выручить от продажи Погба не менее 150 миллионов фунтов.

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.

«Как и сказал президент, вопрос о переходе Неймара сегодня не рассматривается. Все сложно. Мы просто наблюдатели. Мы знаем, что он несчастлив в Париже, но эту ситуацию нужно решать именно там.