Две женщины подрались прямо на улице: возбуждено уголовное дело

В воскресенье вечером в полицию сообщили о двух драках в Тарту. На улице Калеви мужчина ударил свою спутницу жизни, на улице Ваба подрались две женщины, передает Tartu Postimees.
В воскресенье вечером пьяный мужчина в квартире на улице Калеви ударил свою 28-летнюю спутницу жизни. Женщина обратилась в травмпункт. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В тот же вечер перед домом на улице Ваба подрались две женщины. В ходе драки пострадала 46-летняя женщина. Подробности и причины произошедшего полиция выясняет в ходе уголовного дела.