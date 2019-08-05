Пн, 5.08.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Две женщины подрались прямо на улице: возбуждено уголовное дело

Две женщины подрались прямо на улице: возбуждено уголовное дело

Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В воскресенье вечером в полицию сообщили о двух драках в Тарту. На улице Калеви мужчина ударил свою спутницу жизни, на улице Ваба подрались две женщины, передает Tartu Postimees.

В воскресенье вечером пьяный мужчина в квартире на улице Калеви ударил свою 28-летнюю спутницу жизни. Женщина обратилась в травмпункт. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В тот же вечер перед домом на улице Ваба подрались две женщины. В ходе драки пострадала 46-летняя женщина. Подробности и причины произошедшего полиция выясняет в ходе уголовного дела.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ