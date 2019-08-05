"Нымме Калью" может попасть в групповой раунд Лиги Европы

В корзину, где определялись возможные соперники нашего действующего чемпиона, "Калью", попала и пара "Клуж" (Румыния) - "Селтик" , проигравшая в этой паре команда вылетает из Лиги чемпионов и могла попасть на победителя противостояния "Нымме Калью" - "Дюделанж" (Люксембург).

Однако возможного второго пришествия "Кельтов" удалось избежать: eсли ныммесцы сумеют одолеть люксембуржцев, то за право сыграть в групповом раунде Лиги Европы команда Романа Кожуховского будет бороться с победителем пары "Арарат-Армения" - "Сабуртало" (Грузия).