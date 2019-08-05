В конце прошлой недели в Таллинне зарезали двух мужчин

В Таллинне в минувшую пятницу во время ссоры двое мужчин подрались, в ходе потасовки один ударил другого ножом. Пострадавший через два дня скончался в больнице. Также в конце прошлой недели в Таллинне произошло еще одно похожее убийство: ссора двух мужчин кончилась дракой с применением холодного оружия, в результате ранения один из участников конфликта погиб.
Об этом BNS сообщила Пыхьяская префектура, по данным которой 2 августа у входа в увеселительное заведение на бульваре Мере подрались 71-летний и 47-летний мужчины. В ходе потасовки пожилой мужчина ударил более молодого ножом и нанес ему тяжелейшее ранение.
Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где он 4 августа скончался.
Подозреваемого в преступлении задержали и по разрешению суда взяли под стражу. Ему предъявлено подозрение в нанесении тяжелейшего ранения, которое повлекло смерть пострадавшего.
Также Пыхьяская префектура сообщила, отметив, что в воскресенье полиция получила вызов в жилой дом на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ. Как выяснилось, 62-летний мужчина в ходе драки ударил ножом 51-летнего мужчину, соседа по лестничной клетке.
От ранения мужчина скончался на месте происшествия.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и возбудили уголовное расследование.
За убийство суд может приговорить виновного к лишению свободы на срок до 15 лет, в случае отягчающих обстоятельств этот срок может увеличиться до 20 лет или до пожизненного.