В конце прошлой недели в Таллинне зарезали двух мужчин

Об этом BNS сообщила Пыхьяская префектура, по данным которой 2 августа у входа в увеселительное заведение на бульваре Мере подрались 71-летний и 47-летний мужчины. В ходе потасовки пожилой мужчина ударил более молодого ножом и нанес ему тяжелейшее ранение.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где он 4 августа скончался.

Подозреваемого в преступлении задержали и по разрешению суда взяли под стражу. Ему предъявлено подозрение в нанесении тяжелейшего ранения, которое повлекло смерть пострадавшего.

Также Пыхьяская префектура сообщила, отметив, что в воскресенье полиция получила вызов в жилой дом на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ. Как выяснилось, 62-летний мужчина в ходе драки ударил ножом 51-летнего мужчину, соседа по лестничной клетке.

От ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и возбудили уголовное расследование.