Прощай, плавный поток движения: камеры контроля скорости убьют привычное движение

«Мобильная камера контроля скорости успевает зафиксировать скорость трех едущих рядом автомобилей. Когда на полосе движения едет пять машин одна за другей, то есть всего 15, то они фиксируются отдельно», - сказал сотрудник Пыхьяской префектуры Калев Пуйдак в эфире вчерашнего выпуска «Актуальной камеры».

Подобный уровень развития технологий значит, что теперь водители не смогут объяснить превышение скорости тем, что поток движения на Мустамяэ-теэ или улице Эндла просто шел с такой скоросью. Штраф получат все, кто едет со скоростью больше 50 км/ч.

Можно подумать, что подобное положение вещей сначала приведет к тому, что на дороге появится больше водителей-тормозов, и тех, кто пытается их обогнать, но в долгосрочной перспективе поток движения просто замедлится. В этом и состоит идея камер контроля скорости.

«В городе действует ограничение скорости 50 км/ч и за этим нужно следить. Поскольку камера измеряет скорость автоматически и на нескольких полосах, то может наказывать всех, кто превышает скорость. Так и должно быть, когда нарушается закон», - сказал эксперт по движению Департамента шоссейных дорог Виллу Ване Postimees.

По словам Департамента шоссейных дорог, он хочет сказать то же, что и Калев Пуйдак во вчерашней передаче: превышение скорости особенно опасно для пешеходов.

«Есть очень большая разница, едем ли мы со скоростью 50 км/ч или 65-70 км/ч, если столкновение с пешеходом произойдет на скорости 65-70 км/ч, то вопрос будет стоять не о тяжести повреждений пешехода, а о том, выживет ли он вообще», - сказал Виллу Ване.

Виллу Ване подчеркнул, что Департамент шоссейных дорог и полиция никогда не рекомендовали превышать сокрость, неважно, едете ли вы с потоком автомбилей или одни. По его словам, скорость следует измерять там, где случались аварии и существует опасность несчастного случая, например, в местах, где превышают скорость, а также там, где обычный патрель не может остановить превысившего скорость водителя.