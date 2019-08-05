Украинцев, совершивших аварию в пьяном виде, выслали из Эстонии

В конце прошлой недели по решению полиции Эстонию были вынуждены покинуть два украинца, попавшиеся за рулем на серьезных нарушениях правил. Также Эстонию должен будет покинуть гражданин Молдовы, угрожавший прохожему в центре Таллинна ножницами.
2 августа поступило сообщение, что в Маарду на улице Ринги автомобиль врезался в столб и водитель скрылся с места происшествия. Полицейские остановили транспортное средство на улице Раянийду. 27-летний мужчина с признаками опьянения вел себя агрессивно и отказался выполнить распоряжения полиции, в связи с чем был задержан.
У мужчины оказалось украинское гражданство и алкогольное опьянение. Сотрудники службы погранично-миграционного надзора Пыхьяской префектуры признали его долгосрочную визу недействительной и составили предписание о выезде с запретом на въезд в Эстонию в течение трех лет. Мужчина покинул Эстонию, сообщила Пыхьяская префектура BNS.
В тот же день полиция получила сообщение, что в центре на улице Суур-Карья автомобиль врезался в ограждение и водитель скрылся с места происшествия. Полицейские остановили его на улице Тонди. 24-летний мужчина с признаками опьянения вел себя также агрессивно, отказался подчиняться полиции и тоже был задержан. Нарушитель тоже оказался украинцем, остался без визы и был вынужден покинуть Эстонию.
2 августа полиции доставил хлопот также 28-летний гражданин Молдовы, угрожавший в центре Таллинна на площади Виру ножницами 18-летнему подростку. Полицейские задержали агрессора и выпроводили за пределы страны. Теперь он также не сможет въехать в Эстонию в течение трех лет.