Жители Эстонии садились в самолет, когда им сообщили, что их багаж остается в Грузии
Более ста пассажиров рейса Батуми-Таллинн 1 августа были вынуждены улететь из Грузии без багажа, получив лишь словесное обещание, что в скором времени багаж прибудет в Эстонию. К утру 5 августа пассажиры все еще не знали, когда получат свой багаж.
В редакцию Rus.Postimees обратилась Светлана, только вернувшаяся из отпуска в Грузии. Путевка была куплена заранее у туристического агентства Prime Tour в Эстонии. Отпуск прошел гладко, омрачил его только путь домой.
Вылет чартерного рейса MYX592, организованного SmartLynx Estonia и Tez Tour, по маршруту Батуми-Таллинн был назначен на 1 августа в 19.35. Светлана, ее семья и прочие пассажиры, а их было более 100 человек, сдали свой багаж и принялись ждать вылета. Однако рейс был задержан.
«Буквально в процессе посадки, когда часть пассажиров уже была на пути к самолету, вышел какой-то сотрудник (кто именно неизвестно – ред.) и сказал тем пассажирами, которые еще стояли перед стойкой регистрации, что багаж остается в аэропорту города Батуми по техническим причинам: нет возможности произвести досмотр багажа через сканер, и в целях безопасности багаж, не прошедший досмотр, не может быть допущен к рейсу».
Пассажиры, конечно, расстроились, люди стали возмущаться, предлагали провести ручной досмотр, но предложение отклонили. По словам Светланы, часть пассажиров отказалась лететь без багажа, тогда сотрудник уверил, что «беспокоиться не о чем, так как аэропорт обязуется вернуть багаж в течение трех дней».
«Сотрудник, контролирующий посадку на наш рейс, на вопрос, есть ли у нас гарантии, что наш багаж будет доставлен в Таллинн, ответила "может быть", – рассказывает Светлана. В итоге пассажиры сели в самолет в неведении. – Потом на борт поднялся сотрудник и сказал, что если мы подождем 30-40 минут, то багаж погрузят. Все согласились. А уже через полчаса капитан самолета объявил, что мы взлетаем без багажа».
Светлана подозревает, что авиакомпания SmartLynx Estoniа не хотела дожидаться, когда аэропорт сможет досмотреть багаж, так как авиакомпания должна выделять пассажирам компенсацию в случае задержки авиарейса более чем на три часа. В итоге взлетел самолет без багажа в 22.31. То есть вылет был задержан лишь на два часа.
По прилету все пассажиры написали заявление о задержке багажа в Таллиннском аэропорту и стали ждать вестей. Но их не было ни от туроператора, ни от авиакомпании, ни от аэропортов.
«Попытки дозвониться до аэропорта города Батуми долго оставались безуспешными, – вздыхает Светлана. – Вечером 3 августа от аэропорта был получен ответ, что следующий рейс ожидается в следующую пятницу, но никто не может точно сказать, каким образом будет происходить отправка багажа».
На сегодняшний день, 5 августа, пассажиры еще не получили назад вещи, к утру понедельника люди все еще не знали, где их багаж и когда они его получат. Светлана обратилась к прессе в надежде, что на запросы журналистов компании ответят более охотно.
Такая информация не разглашается, чтобы избежать бунтов и лишних ситуаций, которые затруднили бы отправку рейса.
Правая рука не знает, что делает левая
Как только Rus.Postimees обратился за комментариями в Prime Tour и Tez Tour, а также в SmartLynx Estoniа, информация о судьбе багажа кардинально изменилась.
От аэропорта Батуми не удавалось получить комментария несколько часов. Контакты для прессы на веб-странице аэропорта не указаны, лишь общие телефоны, даже нет общего контактного адреса э-почты, форма для отправки сообщений хоть и есть, но почему-то не работает. По инфо-телефону ответили не сразу, но все же ответили и дали номер ответственного за прессу. Когда мы позвонили по данному номеру, человек на другом конце провода ответил, что он не тот, кто нам нужен, и он найдет другой контакт, только нужно перезвонить. Перезванивать пришлось несколько раз, но в конечном итоге тот же самый человек, отказавшийся назвать свое имя, но представившийся представителем аэропорта Батуми, сказал следующее: «Весь багаж (не часть багажа — ред.) вылетел в Тбилиси. Со стороны работников аэропорта пассажирам не разглашалась информация о том, что сканер был сломан. Может быть, представитель других служб сообщил пассажирам об этом. В авиационном бизнесе такая информация не разглашается, чтобы избежать бунтов и лишних ситуаций, которые затруднили бы отправку рейса».
Еще до того, как удалось получить ответ от аэропорта, представитель туристического агентства Prime Tour Наталья Трофимова связалась с Rus.Postimees и рассказала, что знает о том, что происходило в аэропорту Батуми, не понаслышке. Она сама была на борту того рейса. Трофимова подтвердила, что действительно произошла задержка рейса и самолет вылетел без багажа. «Это не вина SmartLynx. Помимо нашего рейса, без багажа вылетели самолеты в Тель-Авив и Киев. В аэропорту сломался сканер, а непроверенный багаж погружать на борт нельзя. Капитан самолета принял решение лететь без багажа, когда стало ясно, что сканер не починят в ближайшее время. Самолету дали коридор для взлета, и капитан принял решение лететь, чтобы пассажиры смогли попасть домой, а не сидеть и ждать в самолете неизвестно сколько. А сканер починили только через 24 часа».
По словам Трофимовой, сегодня часть – а именно 100 единиц багажа – уже на пути в Тбилиси, оттуда он отправится в Ригу, а затем в Таллинн. Так как прямого авиасообщения у Таллинна с Тбилиси нет, а чартерный рейс 1 августа был последним, то багаж пройдет несколько аэропортов, прежде чем будет возвращен владельцам. По той же причине организация отправки багажа в Эстонию заняла некоторое время. Представитель Prime Tour уточнила, что Таллиннский аэропорт начнет доставку багажа 7 августа, в тот же день в Эстонию будет отправлена оставшаяся часть багажа.
После этого пришел ответ от SmartLynx Estonia: «Рентгеновский сканер для багажа в аэропорту Батуми был неисправен, и сотрудники аэропорта не могли определить, когда его работа восстановится. Безопасный полет — это приоритет для нас, а погрузка непроверенного багажа строго запрещена. Сканер был починен только на следующий день, через 24 часа. Было принято решение лететь без багажа. Все пассажиры получат свои чемоданы в течение следующих двух дней, с ними свяжутся представители Таллиннского аэропорта, чтобы договориться о доставке. Мы и наш партнер – аэропорт Батуми – приносим извинения пассажирам за неудобства».
Буквально в этот же момент в редакцию вновь позвонила Светлана. Она только что вышла из офиса SmartLynx Estonia, куда приехала, чтобы подать коллективное заявление от пассажиров рейса MYX592. «Заявление долго отказывались принимать. Причем никто не представлялся, кто есть кто. Потом вышел какой-то мужчина и сказал, что как только сканер починят, то багаж нам вернут. Я переспросила, неужели до сих пор в аэропорту Батуми не работает сканер, он подтвердил это».
Последними на запрос Rus.Postimees ответили из Tez Tour. Руководитель маркетинга и продаж Светлана Вертьянова прислала следующее:
«От имени руководства аэропорта города Батуми просим у туристов прощения за сложившуюся ситуацию. Багаж не был принят на борт из-за поломки сканирующего оборудования. Безопасность людей — приоритет номер один. Капитан не имеет права взять на борт не проверенный багаж. Ручной досмотр багажа не может обеспечить полной его безопасности.
Сканер был починен лишь спустя 24 часа после поломки. Как для туроператора, так и для авиакомпании данная ситуация является форс-мажором. Сейчас предпринимаются совместные усилия TEZ Tour, аэропорта и авиакомпании по скорейшей доставке багажа туристам. Согласно плану, багаж будет доставлен сегодня в Тбилиси и оттуда через Ригу направлен в Таллинн. По предварительной информации все туристы смогут получить багаж уже к 8 августу. Как только багаж будет в Таллинне, с туристами сразу же свяжется служба доставки багажа Таллинского аэропорта. Еще раз просим прощения за неудобства».
Светлана и другие пассажиры намерены обдумать, будут ли требовать компенсации за доставленные неудобства, когда получат свой багаж.
К трем часам дня понедельника, после того, как Rus.Postimees уже связался со всеми сторонами конфликта, пассажирам, наконец, сообщили, что первая партия чемоданов (около 100 единиц) прибудут в Таллинн с 7 на 8 августа компанией AirBaltic.