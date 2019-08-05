Жители Эстонии садились в самолет, когда им сообщили, что их багаж остается в Грузии

Правая рука не знает, что делает левая

Как только Rus.Postimees обратился за комментариями в Prime Tour и Tez Tour, а также в SmartLynx Estoniа, информация о судьбе багажа кардинально изменилась.

От аэропорта Батуми не удавалось получить комментария несколько часов. Контакты для прессы на веб-странице аэропорта не указаны, лишь общие телефоны, даже нет общего контактного адреса э-почты, форма для отправки сообщений хоть и есть, но почему-то не работает. По инфо-телефону ответили не сразу, но все же ответили и дали номер ответственного за прессу. Когда мы позвонили по данному номеру, человек на другом конце провода ответил, что он не тот, кто нам нужен, и он найдет другой контакт, только нужно перезвонить. Перезванивать пришлось несколько раз, но в конечном итоге тот же самый человек, отказавшийся назвать свое имя, но представившийся представителем аэропорта Батуми, сказал следующее: «Весь багаж (не часть багажа — ред.) вылетел в Тбилиси. Со стороны работников аэропорта пассажирам не разглашалась информация о том, что сканер был сломан. Может быть, представитель других служб сообщил пассажирам об этом. В авиационном бизнесе такая информация не разглашается, чтобы избежать бунтов и лишних ситуаций, которые затруднили бы отправку рейса».

Еще до того, как удалось получить ответ от аэропорта, представитель туристического агентства Prime Tour Наталья Трофимова связалась с Rus.Postimees и рассказала, что знает о том, что происходило в аэропорту Батуми, не понаслышке. Она сама была на борту того рейса. Трофимова подтвердила, что действительно произошла задержка рейса и самолет вылетел без багажа. «Это не вина SmartLynx. Помимо нашего рейса, без багажа вылетели самолеты в Тель-Авив и Киев. В аэропорту сломался сканер, а непроверенный багаж погружать на борт нельзя. Капитан самолета принял решение лететь без багажа, когда стало ясно, что сканер не починят в ближайшее время. Самолету дали коридор для взлета, и капитан принял решение лететь, чтобы пассажиры смогли попасть домой, а не сидеть и ждать в самолете неизвестно сколько. А сканер починили только через 24 часа».

По словам Трофимовой, сегодня часть – а именно 100 единиц багажа – уже на пути в Тбилиси, оттуда он отправится в Ригу, а затем в Таллинн. Так как прямого авиасообщения у Таллинна с Тбилиси нет, а чартерный рейс 1 августа был последним, то багаж пройдет несколько аэропортов, прежде чем будет возвращен владельцам. По той же причине организация отправки багажа в Эстонию заняла некоторое время. Представитель Prime Tour уточнила, что Таллиннский аэропорт начнет доставку багажа 7 августа, в тот же день в Эстонию будет отправлена оставшаяся часть багажа.