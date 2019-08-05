Концерн Postimees отказался от продажи рекламы на телеканале ПБК

По словам члена правления Postimees Grupp Андреса Кулля, руководство компании приняло позицию редакции Postimees, что договор о продаже рекламы на российском телеканале ПБК ограничит свободу прессы, поэтому компания отказалась от продажи рекламы на этом телеканале, пишет Postimees.
«Следует признать, что заключение договора пошло довольно плохо. Мы сделали BMA Estonia OÜ предложение заключить договор о продаже рекламы, но не включать ПБК. Естественно, у них есть право отказаться от договора в таком виде. Что будет дальше, зависит уже от противоположной стороны», – сказал Кулль.
Он отметил, если BMA Eesti OÜ не согласится на такие условия, то сделка может быть расторгнута.
По словам Кулля, BMA сам обратился к Postimees Grupp с предложением, чтобы Postimees Grupp занимался продажей рекламы в Эстонии на телеканалах ПБК, НТВ Эстония, Рен-ТВ Эстония и ДОМ Кино.
«Общеизвестный факт, что аудитория ПБК сократилась. Их доход от рекламы, что они получали от местного рынка упал до той степени, что им разумнее всего заключить сотрудничество с кем-то, нежели продавать ее самим. Так как вторая группа российских телеканалов, куда входит, к примеру, РТР, в руках TV3, то логично, что они обратились с таким предложением именно к нам, – заявил Кулль. – Разумеется мы в курсе репутации канала ПБК, но не ожидали, что договор создаст столько шумихи. И Delfi передавал новости ПБК десять лет назад, и мы не видели в договоре большой проблемы».
Именно телеканал ПБК выделялся прокремлевскими идеями. По словам Кулля, тяжело оценить, могут ли быть аналогичные проблемы с остальными тремя каналами, которые входят в договор. «Если мы зайдем так далеко, то должны будем начать смотреть новости этих телеканалов, оценивать отдельные новости и проводить анализ. Если нам придется это делать, будет разумнее вообще отказаться».
На выходных стало известно, что концерн Postimees Grupp AS с 1 января 2020 года примет от фирмы BMA Estonia OÜ услугу продажи рекламы на телеканалах в Эстонии, включая Первый Балтийский канал.
Концерн Postimees Grupp AS представляет в Эстонии телеканалы Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits, Eesti Kanal, Eesti Kanal+, TLC, Discovery Channel, TNT, TNT4 и «Пятница».