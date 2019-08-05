"Это будет история о двух нормальных парнях, у которых яйца больше мозгов", - так начинает свой рассказ Янис. Не так давно он со своим другом Арвилом отправился в небольшое путешествие на каяках, которое закончилось борьбой за жизнь.

Они плыли от островка любви Даугавы в место, где Лиелупе впадает в море. Впереди что-то дернулось! Недалеко они увидели бобра, а потом еще одного - лодка вызвала интерес у целой колонии бобров. Один подплыл к лодке Арвила и хвостом ударил по стенке каяка. Ребятам стало не по себе. Янис вспомнил, как несколько лет назад в Даугавпилсе бобр напал не человека, и оставил его с 15 швами на ноге.

На часах было девять вечера. Мимо проплыла яхта с отдыхающими.

"А до Лиепаи еще далеко?" - в шутку спросил у них Янис.

Те, в свою очередь, посмеялись, показали в сторону Лиелупе и крикнули: "Еще далеко. Тогда встретимся на концерте Prāta vētra!"

Если бы сейчас кто-нибудь сказал Янису, что через несколько часов он будет на выживание бороться с волнами Балтийского моря, он вряд ли поверил бы.

В пятницу днем Янис подготовил машину с лодками и после работы поехал за Арвилом. Последний рабочий день недели обещал быть захватывающим: они собирались плыть от Даугавы вдоль Булльупе до Лиелупе, затем обойти остров Болдерая по другую сторону моря и вернуться в исходную точку. 30 километров пути, который должен занять шесть или семь часов. Отличное приключение для тридцатилетних спортивных парней, которые любят походы и прогулки на свежем воздухе.

Когда 15 километров были уже позади, каяки причалили к берегу Лиелупе. Здесь вода уже не была такой спокойной. Друзья вылезли на берег, сделали несколько фотографий и посмотрели на морские волны. Визуально казалось, что они достигают почти полметра.

Они надели налобные фонарики и залезли обратно в лодки.

Около 22:31 Янис отправил жене последнее сообщение с координатами места, которое на карте, неизвестно по какой причине, было помечено как Edge of the world. Mouth of Lielupe. В ответном сообщении жена посмеялась над забавным названием и начала готовиться к просмотру кино. В соседней комнате спала их двухлетняя дочь.

Лиелупе стремительно несла парней прямо в море. В месте, где река встречается с морем, каяки оказались в центре хаотичных волн. Янис и Арвил приняли решение, что безопаснее будет плыть еще глубже в море, где не так мелко, поэтому волны должны быть меньше. Через один или два километра, проплыв мимо буйков, они повернули направо в сторону Даугавы и параллельно берегу устремились вглубь. К сожалению, пришлось констатировать, что и здесь волны достаточно большие, более того, в море были и отвесные волны. Такие, что делают своего рода петлю наверху и предназначены для серфинга. Именно отвесные волны больше всего расшатывали каяки. Стало немного страшно, и нужно было срочно принимать решение - повернуть к берегу или пробовать плыть еще глубже в море, где волны должны быть более плавными.

Из-за шума воды им приходилось перекрикиваться. В моменты, когда между парнями была волна, они совсем не видели друг друга. В страхе потерять равновесие, Янис пытался избавиться от головокружения. Одним глазом он старался обнаружить своего партнера, чей фонарик иногда появлялся в темноте, исчезая за черными волнами.

Когда Янис первый раз заметил Болдерайский маяк, его лодку перевернуло. Он изо всех сил попытался удержаться, и в этот самый момент почувствовал сильную боль в левой ноге. У него свело ногу.

Арвил пытался держаться ближе к Янису, который дальнейший путь продолжал без помощи левой ноги, за счет чего ему пришлось больше работать плечом. Более того, Янис понял, что штурвал лодки больше не работает.

Над Болдераи поднялся огромный, красный месяц, красоту которого оценить времени совсем не было.

Парни находились примерно в четырех километрах от берега. Из-за страха течения Даугавы, которое могло отнести их еще глубже в море, Янис и Арвил решили повернуть лодки и рулить внутрь реки под наклоном. Первым попробовал Арвил. Подождал, когда мимо будет проходить большая волна - и повернул. Янис последовал его примеру.

"Ох! Как хорошо несет!" – с облегчением про себя думал Янис. Волны подбирались сзади, поднимали лодку и несли ее вперед. Боль в ноге и плече спала.

Возможно, виновато было сознание и расслабленное тело. Сначала сзади пришла крутая волна, затем одна сбоку, за которой последовала еще одна крутая, которую Янис запомнил, как удар по голове. Его фонарь осветил черную воду, сквозь которую можно было увидеть опрокинутую лодку. Янис отчаянно пытался повернуть каяк, но безуспешно. Весло выскользнуло из его рук и исчезло. Пытаясь всплыть, он ударился об лодку, которая находилась прямо над головой. Прошло меньше минуты с тех пор, как он оказался под водой, и ему, наконец, удалось выбраться из пучины. Схватившись за лодку, он закричал: "Я здесь, я здесь"! У Яниса в голове крутилась лишь одна мысль: как глупо было бы сейчас умереть, ведь дома его ждали два любимых человека!

"Держись, держись, сейчас подплыву!" - Арвил маневрировал ближе к другу. Так они, вероятнее всего, опрокинули и второй каяк. Находившийся в воде Янис одной рукой ухватился за свое судно, другой - за лодку Арвила. Ее острые края впивались в пальцы. Янис боролся со своим каяком, чтобы избежать удара по голове. Он снял ремень с шорт и привязал свое судно к рулевому тросу на лодке Арвила. Тот начал планирование в сторону берега, а через шесть метров за ним - схватившись за край своего судна одной рукой - волочился Янис. До берега было четыре километра.

Через некоторое время они оба поняли, что связывать две лодки вместе было ошибкой: каяк Яниса был бременем, замедляющим движение вперед. Сила ударов волн так сильно затянула узлы, что их практически невозможно было развязать. Однако через неполный час ремень сам порвался от удара волны.

Янису удалось подплыть к лодке Арвила и двумя пальцами ухватиться за ручку каяка. Второй рукой он изо всех сил старался помочь другу грести.

Постепенно холод охватывал его тело.

- Подумай о своих девочках, которые ждут тебя дома, - пытался подбодрить Яниса Арвил. Фонарик освещал его замерзшие и белые руки. Пальцы ног начинали неметь. Янис чувствовал, что от холода ему становится тяжело дышать. Он двигал челюстью, губами и языком, делал всевозможные дыхательные упражнения, чтобы заставить сердце работать сильнее.

Ногами Янис пытался помочь Арвилу толкать лодку вперед. Во время сильных волн, которые наступали сзади, он пытался стабилизировать судно, чтобы то не опрокинулось. Иногда лодка была так сильно наклонена, что локоть Арвила погружался в воду. Ни в коем случае случае нельзя было допустить, чтобы и эта лодка перевернулась!

- Земля! - сквозь шум волн Янис услышал голос Арвила. Он поднял голову и начал крутить ею в разные стороны, но так ничего и не увидел.

- Ты был на этом моле?

- Да, был.

- Насколько он длинный?

Янису не хотелось говорить правду. Один километр в этот момент звучало очень уж удручающе. - 600 метров, - крикнул он Арвилу.

Тогда Арвил увидел пристань Болдераи и ее бетонные крепления, по которым со всей дури лупили волны. Было понятно, что их просто "расплющит", если они попадут туда.

- Нужно добрать до маленького пляжа, который справа!

Янис почувствовал, как его ноги коснулась какая-то сеть. - Черт! Было бы совсем хреново попасться сейчас в рыболовные сети! Он лихорадочно дергал ногами, чтобы держаться максимально на поверхности воды. Затем в какой-то момент пальцы ног коснулись земли. Янис, словно обезумевший, бежал по воде и толкал лодку к берегу. Оказавшись на земле, они оба обнялись.

На часах было 2:45 ночи. Дул сильный ветер и Янис дрожал от холода. Арвил набирал 112.

ФОТО: Jānis Vītols

На улице Флоту их встретила машина скорой помощи. Первый вопрос, который они задали, когда увидели продрогших парней, не находятся ли те в состоянии алкогольного опьянения. Медики диагностирована Янису гипотермию, температура его тела составила 33 градуса. Закутанный в одеяло и фольгу, он спал в машине неотложки.

Спустя неделю Янис все еще борется с пневмонией. Он лечится, пьет антибиотики и кашляет так, что сам сатана мог бы выпрыгнуть из его легких. О произошедшем он написал в Facebook. Его рассказ начинается словами: "Это будет история о двух нормальных парнях".

ФОТО: Jānis Vingris

Примечание: ход событий был восстановлен при разговоре с одним из участников этой истории - Янисом Витолем.