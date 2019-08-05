Опасное осложнение беременности оказалось связано с генами

Плацентарный отросток - состояние, при котором плацента ненормально прикреплена к матке. Это приводит к задержке изгнания плаценты, что требует ручного и даже хирургического удаления. Как показали исследования, развитие данного отклонения связано с генами, пишет Medical Express.
Ученые из Университета Цинциннати говорят о генетической мутации, которая препятствует образованию одного типа белых кровяных клеток (NK-клеток). Эти клетки борются с инфекциями и раком. Было установлено: у мышей с мутацией в гене Gab3 в матке NK-клетки не работали должным образом. А их задачей было "отключение" процесса присоединения эмбриона к тканям внутри матки.
В норме данный процесс должен "отключаться" примерно на 20-й неделе беременности. Если это не происходит, развивается плацентарный отросток. Ученым предстоит подтвердить выявленную связь на примере женщин.