Велосипедист, сбивший ребенка в центре Таллинна, сам пришел в полицейский участок

Велосипедист, сбивший в субботу вечером в центре Таллинна шестилетнего ребенка, сам пришел в полицейский участок, когда полиция опубликовала в соцсетях сообщение о его розыске, передает Postimees.
Вчера полиция поделилась в соцсетях фотографией с камеры наблюдения, на которой был сбивший ребенка велосипедист. Полиция посоветовала велосипедисту самому прийти в участок.
«Разыскиваемый молодой человек сам пришел в воскресенье в полицейский участок. О его наказании сейчас еще рано говорить, поскольку идет расследование произошедшего», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.
Авария произошла в субботу в Таллинне на Нарвском шоссе на остановке Хобуяама, когда велосипедист наехал на шедшего по тротуару ребенка. Велосипедистов было трое, молодые люди скрылись с места происшествия в сторону кругового перекрестка Виру.
Пострадавшего мальчика доставили в больницу.
«Наехать на ребенка и скрыться с места происшествия, не предложив получившему видимые повреждения пострадавшему помощи - это поступок, достойный осуждения. Такому поведению нет оправдания», - сказал полицейский Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Плоомпуу.