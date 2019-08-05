Пн, 5.08.2019
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  • Велосипедист, сбивший ребенка в центре Таллинна, сам пришел в полицейский участок

Велосипедист, сбивший ребенка в центре Таллинна, сам пришел в полицейский участок

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Полиция подозревает велосипедиста на фотографии в том, что он сбил ребенка и уехал с места происшествия.

ФОТО: Põhja prefektuur

Велосипедист, сбивший в субботу вечером в центре Таллинна шестилетнего ребенка, сам пришел в полицейский участок, когда полиция опубликовала в соцсетях сообщение о его розыске, передает Postimees.

Вчера полиция поделилась в соцсетях фотографией с камеры наблюдения, на которой был сбивший ребенка велосипедист. Полиция посоветовала велосипедисту самому прийти в участок.

«Разыскиваемый молодой человек сам пришел в воскресенье в полицейский участок. О его наказании сейчас еще рано говорить, поскольку идет расследование произошедшего», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

Авария произошла в субботу в Таллинне на Нарвском шоссе на остановке Хобуяама, когда велосипедист наехал на шедшего по тротуару ребенка. Велосипедистов было трое, молодые люди скрылись с места происшествия в сторону кругового перекрестка Виру.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу.

«Наехать на ребенка и скрыться с места происшествия, не предложив получившему видимые повреждения пострадавшему помощи - это поступок, достойный осуждения. Такому поведению нет оправдания», - сказал полицейский Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Плоомпуу.

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