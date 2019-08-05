В мадридском метро мужчину столкнули под поезд

В прошлую пятницу десятки людей ожидали поезда на станции метро Argüelle в Мадриде, когда молодой человек подошел к незнакомцу сзади и ударил его по ноге, в результате чего тот упал прямо перед приближающимся поездом, сообщает Postimees.
Нападение произошло в столице Испании около 9.40 утра в пятницу. К счастью, 23-летний мужчина смог быстро отреагировать, перекатившись в сторону и скользя по стене на краю перрона, тем самым спас свою жизнь и не получил травм, пишет El País.
Стоявшие возле нападавшего люди задержали мужчину, который ударил незнакомца по ноге, до прибытия сотрудников службы безопасности, после чего 27-летний бразилец, которого испанская пресса называет Бруно, был передан полиции.
Судья оставил нападавшего под стражей без залога, кроме того, он был обвинен в покушении на убийство.
Источники, связанные с расследованием, сообщили, что этим летом тот же бразилец был замешан во множественных нарушениях, включая два ареста за причинение телесных повреждений и один раз за нападение на властей.
7 июня этого года Бруно был взят под стражу, когда он начал драку в баре на открытом воздухе на юге Мадрида. По-видимому, без причины он разрушил мебель бара, а когда владелец заведения вмешался, тот напал на него и других посетителей. Во время драки владелец бара сломал локоть. Мужчина также оказал сопротивление полиции при аресте.
Через месяц, 10 июля, тот же бразилец бросил сигарету в проезжающую полицейскую машину в центре Мадрида. Когда сотрудники правоохранительных органов вышли из машины, Бруно снова оказал сопротивление, ударив полицейских. Наконец, сотрудники правоохранительных органов смогли доставить его в полицейский участок, где ему было предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений и нападении на полицию.
Учитывая неожиданность нападений и отсутствие четких мотивов, источники в полиции предполагают, что мужчина страдает проблемами психического здоровья.
В то время как пятничная атака на мадридское метро, к счастью, завершилась незначительными травмами жертвы, подобные случаи, случившиеся ранее, имели гораздо более серьезные последствия.
Например, в октябре 2005 года 23-летний мужчина толкнул женщину перед приближающимся поездом на станции метро Carabanchel, в результате чего ей пришлось ампутировать левую ногу и носок, кроме того, у нее было сломано бедро и серьезно ранено лицо. Злоумышленник был приговорен к 11 годам психиатрического лечения.