«Почему мы должны с этим соглашаться?»: жители Пирита недовольны планом городских властей

Сегодня вечером жители Пирита собрались в районной управе, чтобы выразить мнение относительно намерения властей Таллинна продлить Мустакиви-теэ, передает Postimees.
Собравшиеся полны решимости, большинство из них выступает против плана. Они захотели, чтобы велся протокол мероприятия, однако, как утверждают представители районной управы, обсуждение не нуждается в протоколе. В конце концов старейшина района Тынис Лийнат сказал, что сотрудник по общественным связям все же составит протокол.
«Почему мы должны с этим соглашаться? Я езжу в Юлемисте на работу и не было ни одной длинной очереди. В сущности, пробки начинаются на Мустакиви-теэ», - сказал один из местных жителей.
Удивление выразили по поводу того, что до сих пор не было проведено ни одного исследования, однако проект все-таки заказывают, и районная управа как будто точно знает, откуда едут люди.
«Мы здесь все вместе, чтобы обсудить, как кто-то где-то о чем-то подумал. Вы можете сказать, какой длина планируется дорога?» - спросил один житель Пирита. На это представитель района ответил: «Не могу точно сказать. Я не измерял». В зале раздались возгласы удивления, поскольку местные жители должны были задавать вопросы и вносить свои предложения относительно того, как сделать планировку более удобной.
В районной управе Пирита можно ознакомиться с условиями проектирования продленного варианта Мустакиви-теэ до 7 августа (Нарвское шоссе - Козе-теэ, вместе с инженерными сетями и мостом для пешеходов). После этого старейшина района пообещал, что обсуждения продолжатся и будут официальными, а не такими, как сегодня. Местным жителям это не подошло, поскольку они по-прежнему слышат ответ «мы точно не знаем» и не получили точного ответа ни на один вопрос.