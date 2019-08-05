Лесные пожары в Арктике. Каковы их истинные масштабы?

Российское федеральное агентство лесного хозяйства сообщило, что в настоящий момент огнем охвачены 2,7 млн га леса, находящегося в труднодоступных и удаленных районах.

Однако, по информации "Гринпис Россия", горит не менее 3,3 млн га леса. По площади это превышает территорию Бельгии.

Из-за смога несколько регионов были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации. Смог распространился на такие крупные города, как Новосибирск, из-за чего жители не видели солнца, а некоторые испытывают проблемы с дыханием.

Дым от сибирских пожаров даже достиг Аляски и западного побережья Канады.

На Аляске, по состоянию на 31 июля, в результате 107 крупных пожаров сгорело более 0,7 млн га лесов.

Причиной возгорания в большинстве случаев стали молнии, сообщил межведомственный координационный центр Аляски.

Пожары охватили и гренландскую коммуну Кекката, которая находится поблизости от популярного туристического маршрута.

В Гренландии стояла аномальная жара, из-за чего ускорилось таяние ледников.

Пожары охватили и арктическую часть Канады. По информации агентства по охране окружающей среды и полезных ископаемых Северо-Западных территорий, из-за одного из таких возгораний в регионе сгорели, по меньшей мере, 45550 га леса, хотя эта цифра, скорее всего, выше.

Каков ущерб?

Помимо уничтожения лесов пожары выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества и токсические газы.

Дым в Арктике виден со спутников из космоса, и он отличается от обычных облаков.

Специалисты НАСА заявляют, что в дыме содержатся тонны вредных частиц.

На спутниковых снимках слева пожары обозначены в виде красных точек. На иллюстрации справа показана концентрация сажи, появившейся в результате пожаров.

Сажа попадает в легкие и кровь и может быть опасна не только для людей, но и для животных. Также она способствует глобальному потеплению.

По словам ученых из НАСА, частицы сажи поглощают солнечный свет и нагревают атмосферу. Если они попадают на лед или снег, они снижают отражаемость и могут нагреваться, ускоряя тем самым процесс таяния.

Также пожары влияют на глобальное потепление, выбрасывая в атмосферу углекислый газ.

В период с 1 июня по 21 июля горящие леса выбросили в атмосферу около 100 мегатонн СО2, что, по данным Европейской службы мониторинга атмосферы проекта "Коперник", примерно сопоставимо с эмиссией углекислого газа Бельгией в 2017 году.

В чем особенность нынешних пожаров?

Хотя в период с мая по октябрь лесные пожары в западном полушарии случаются регулярно, площадь возгораний, их интенсивность, а также продолжительность выходят за рамки привычных норм.

"Необычно видеть в июне пожары такого масштаба и продолжительности в таких высоких широтах, - сказал Марк Пэррингтон. - Но температуры в Арктике повышаются гораздо быстрее, чем в среднем по планете, и из-за более теплых условий огонь охотнее распространяется, он более стойкий".

Нагретая поверхность земли и превышающая средние показатели температура вкупе с молниями и сильным ветром способствуют быстрому распространению пожаров.

Горению способствуют и лесные торфяники, в которых содержится уголь.

Анализ

Джонатан Эймос, корреспондент Би-би-си

Согласно данным со спутников, лесные пожары не только не прекращаются, но также появляются новые очаги.

Во время горения в атмосферу выбрасываются огромные объемы углекислого газа и метана, накапливавшиеся в земле (в некоторых случаях - несколько тысяч лет).

По словам ученых, мы наблюдаем доказательство теории, согласно которой более высокая концентрация парниковых газов ведет к потеплению, которое создает условия для выброса еще больших объемов углекислого газа в атмосферу.

Многие твердые частицы, возникшие в результате горения в итоге окажутся на ледяной поверхности Атлантического океана и тем самым ускорят таяние льдов.

Как борются с пожарами?

Президент России Владимир Путин бросил на борьбу с пожарами в Сибири военных.

В Бурятии и Якутии был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для тушения огня были выделены 10 самолетов и 10 вертолетов с пожарным оборудованием.

Как борются с пожарами?

Президент России Владимир Путин бросил на борьбу с пожарами в Сибири военных.

В Бурятии и Якутии был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для тушения огня были выделены 10 самолетов и 10 вертолетов с пожарным оборудованием.