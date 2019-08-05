Пн, 5.08.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

Лесные пожары в Арктике. Каковы их истинные масштабы?

Лесной пожар в Красноярске.

ФОТО: HO / AFP

Лесные пожары распространились на огромных территориях в Арктике и вокруг нее, включая Сибирь, Аляску, Гренландию и Канаду.

Шлейфы дыма от пожаров, вызванных преимущественно сухими грозами, видны из космоса, о чем свидетельствуют снимки, полученные со спутника.

Хотя лесные пожары - явление не редкое для этого времени года, - из-за рекордной жары и сильного ветра этим летом ситуация особенно удручающая.

По словам эксперта по лесным пожарам Европейской службы мониторинга атмосферы проекта "Коперник" Марка Пэррингтона, в этом году интенсивность пожаров достигла беспрецедентного уровня.

Какие районы пострадали?

Наиболее сильно пострадали территории востока России и Аляски, находящиеся за полярным кругом.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ