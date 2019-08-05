Март Хельме прокомментировал скандальное высказывание Яака Мадисона

Председатель EKRE Март Хельме назвал оплошностью пост в социальных сетях члена Европейского парламента и политика EKRE Яака Мадисона, в котором Мадисон, говоря о мигрантах, употребил слова, напоминающие термин, связанный с уничтожением евреев, передает Postimees.
«Я бы сказал да, это уже была оплошность. Он, конечно, может говорить, что сделал это совершенно осознанно и нарочно, но учитывая то, какая это аллергичная тема в Европе, подобной отсылки к нацистской Германии могло и не быть», - сказал Хельме передаче Reporter на Kanal 2. «Однако я полностью одобряю Яака Мадисона за то, что он обращает внимание на очень-очень большую проблематичность миграционной тематики в сегодняшней Европе, но немецкая фраза была оплошностью», - констатировал Хельме.
Член правления Центристской партии Яанус Карилайд выразил надежду, что время ученика EKRE заканчивается и они сделали выводы из своего упущения.
«По моим данным, EKRE поняли, что если они сегодня вылетят из правительства, то обратно они не вернутся и разговор о том, что они попадут в первую тройку на местных выборах, абсурден», - сказал Карилайд.
Правда ли воинственная риторика EKRE смягчилась? В данном сегодня интервью Kanal 2 Март Хельме признал, что было оплошностью также называть поющую революцию массовой истерией. «Я сразу себя поправил, я оговорился, оступился, это неправильно и некорректно», - сказал он.
Также Хельме сгладил свое высказывание о Таллиннском университете и откармливании конокрадов.
«Например, мой отец говорил мне, когда я пошел в университет изучать историю, что, ну вот, пошел на специальность конокрада, это такая народная фигура речи, из которой сделали огромный скандал», - сказал Хельме.