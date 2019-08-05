Если увидите этих женщин, срочно звоните в полицию

В понедельник, 5 августа 2019, в назначенное время в Таллиннскую тюрьму открытого типа не вернулись заключенные Маргарита Гаранина и Виктория Сакун, передает Postimees.
Рост 37-летней Маргариты Гараниной - 153 см, у нее худощавое телосложение и зеленовато-карие глаза.
Рост 26-летней Виктории Сакун - 174 см, она среднего телосложения, у нее зеленовато-карие глаза. Особые приметы: шрам на верхней части левого предплечья, шрам на тыльной стороне левой руки, шрамы на внутренней стороне левого предплечья, шрам на подбородке и шрамы на передней части левой ноги.
Когда Гаранина уходила из тюрьмы, на ней была синяя куртка, темно-синие джины и открытые бежевые туфли, на Сакун была куртка с оранжевым капюшоном, коричневый свитер, черные с серыми полосками спортивные штаны и черные полуботинки.
Маргарита Гаранина наказана за причинение тяжелого вреда здоровью, Виктория Сакун - за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ в больших объемах.
Таллиннская тюрьма начала уголовное производство по статье 329 Уголовного кодекса (уклонение от отбывания наказания заключенным).
Всех, кто знает местонахождение женщин, просят незамедлительно сообщить об этом по номерам 112 или 612 7500.