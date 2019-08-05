Полиция задерживает все больше нарушителей скоростного режима

В этом году полиция успешно боролась с превышением скорости на дорогах, превысивших скорость водителей установлено почти на 40 больше, чем за тот же период прошлого года.
Если с января по июль прошлого года на дорогах Эстонии было задержано 8 842 превысивших скорость водителя, то в этом году таких водителей задержано 32 053, свидетельствуют предварительные данные департамента полиции и погранохраны. Одним из факторов выявления превысивших скорость водителей полиция называет успешное внедрение камер слежения за скоростью.
Нетрезвых водителей в этом году выявлено почти столько же, сколько годом раньше — если в прошлом году за семь месяцев их было задержано полицейскими 4051, то в этом году за тот же период на два человека больше.
В то же время снизилось количество нетрезвых водителей, уровень опьянения которых влечет за собой уголовную ответственность: если в прошлом году таких нарушителей было 1543, то в этом году с января по июль 1475, из них в прошлом году в состоянии наркотического опьянения были 138, а в этом 133 человека.