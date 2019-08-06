Вакра: столичная мэрия пытается рассмотреть проект продолжения улицы Мустакиви-теэ в пик сезона отпусков

Член фракции социал-демократов в городском собрании Таллинна Райнер Вакра подал запрос мэру столицы, выясняя, почему проект продолжения улицы Мустакиви, вызывающий у жителей города столько вопросов, местные власти пытаются рассмотреть в пик сезона отпусков.
«Проект продолжения улицы Мустакиви-теэ вновь начали рассматривать на основе планов, составленных еще в 2006 году. Проект дороги, прокладываемой сквозь заповедную лесную зону, вызвал среди местных жителей немалую тревогу и люди хотели бы высказать свое мнение. Но мэрия Таллинна решила прибегнуть к мнимому привлечению общественности к обсуждению проекта в пик отпускного сезона», - отметил Вакра.
«Городская управа пытается проскочить с этим проектом мимо мнения местных жителей в период отпусков. Перед тем как дальше работать с проектом дороги, следовало бы услышать мнение собрания Пиритаского района, а также дать горожанам разумное время для знакомства с проектом в начале осени», - добавил Вакра.
Управа Пиритаского района в начале июля сообщила общественности, что с проектом продоления улицы Мустакиви-теэ можно будет ознакомиться в конце июля — начале августа, то есть, в разгар сезона отпусков.
Вместе с тем, решение проложить дорогу через зеленую зону было принято до проведения исследований как с точки зрения охраны природы, так и логистики, а также без учета мнения горожан.