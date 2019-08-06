Анетт Контавейт победила Марию Шарапову в драматичном матче в Торонто

19-я ракетка мира Анетт Контавейт в первом круге теннисного турнира в Торонто обыграла в трех партиях 81-ю ракетку мира Марию Шарапову 4:6, 6:3, 6:4.
Фавориткой у специалистов и букмекеров в этом матче была более опытная россиянка и в первом сете Шарапова прогнозы оправдала, выиграв партию 6:4. Однако затем Контавейт смогла найти свой теннис и во второй партии после шестого гейма, взяв свою подачу и подачу соперницы, сумела создать задел, который Шарапова уже не отыграла - 6:3. В решающей партии Контавейт и Шарапова шли ноздря в ноздрю до девятого гейма. В девятом гейме, длившемся 16 минут, Контавейт сумела взять подачу россиянки, а затем и выиграть свою подачу - 6:4.
Во втором круге Контавейт встретится с победителем пары Винус Уильямс - Карла Суарез.