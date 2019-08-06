Вт, 6.08.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На шоссе автомобиль врезался в пассажирский автобус: двое в больнице

На шоссе автомобиль врезался в пассажирский автобус: двое в больнице

Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

В понедельник, 5 августа, около 23.05 в поселке Тыревере волости Ныо произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на на 156-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга, где в автобус Iveco Kapena, в котором находились 16 пассажиров, сзади врезался автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 59-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки - 10-летняя девочка и 50-летняя женщина, которых доставили в отделение экстренной медицины Клиники Тартуского университета.

Ни водитель, ни пассажиры автобуса в аварии не пострадали.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ