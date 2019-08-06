На шоссе автомобиль врезался в пассажирский автобус: двое в больнице

В понедельник, 5 августа, около 23.05 в поселке Тыревере волости Ныо произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место на на 156-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга, где в автобус Iveco Kapena, в котором находились 16 пассажиров, сзади врезался автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 59-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки - 10-летняя девочка и 50-летняя женщина, которых доставили в отделение экстренной медицины Клиники Тартуского университета.
Ни водитель, ни пассажиры автобуса в аварии не пострадали.