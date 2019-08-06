Сентябрь станет судьбоносным для нынешнего правительства

«Чаша уже давно переполнена. Уже льется через край», - сообщил Postimees занимающий высокий пост центрист. Он сказал это по отношению к высказываниям политиков из партии EKRE, которые, несмотря на ожидания, не изменились после попадания в правительство. Так, в последнее время в стане центристов увеличилось количество людей, которые еще весной тешили себя надеждой, что члены EKRE способны измениться, признающих, что дальше так продолжаться не может.

Министр госуправления Яак Ааб заявил в интервью радио Äripäev, что если скандалы будут и дальше доставлять неудобства, о содержательном сотрудничестве придется забыть. Министр социальных дел Танель Кийк сообщил Postimees, что впредь следует следует подтверждать свои слова делом.

Вопрос лишь в том, где у партии премьер-министра граница терпения. Например, буквально на днях у Центристской партии была идеальная возможность положить конец этому правительству. Партия, образовавшаяся после Поющей революции, могла бы смело заявить, что ей не по пути с партнером по коалиции, который назвал данную страничку истории массовой истерией. Но почему-то коалиция все еще держится.

В то же время руководство центристов неоднократно намекало, что граница терпения у партии есть, а EKRE вскоре могут ее перейти. В последнее время высказывания премьер-министра стали более громкими, но существенных изменений в отношениях с EKRE пока не было замечено. Очевидно, многое будет зависеть от финансового положения страны.

Весной обсуждение бюджетной стратегии застопорилось из-за непростого финансового положения. Вслед за снижением акцизов на алкоголь правительство ждет, как это отразиться на экономических показателях. Ситуация должна проясниться с летним экономическим прогнозом Министерства финансов, который должен быть готов к началу сентября. Тогда станет ясно, какие обещание, то есть расходы, можно будет вписать в бюджет следующего года.

Если подсчеты покажут, что бюджет не позволит Центристской партии выполнить ни одного из своих предвыборных обещаний, будет сложно найти вескую причину для продолжения работы нынешней правительственной коалиции. Более того, все говорит о том, что EKRE не планирует менять свою поведение.

Если же бюджет позволит выполнить обещания, Центристская партия окажется в выгодном положении, так как сможет требовать даже больше, чем изначально планировалось. EKRE ведь добилась снижения акцизов на алкоголь, а с помощью своих громких высказываний партия улучшила свой рейтинг, но подпортила его партнерам по коалиции. Если Центристской партии удастся ответить на поступки и слова EKRE выполнением обещаний, то вполне возможно, что какое-то время центристы еще потерпят.

Если общественности кажется, что чаша терпения должна давно была переполниться, то изнутри ситуация выглядит иначе. По заверению центристов, за закрытыми дверями министры EKRE ведут конструктивный диалог, а по некоторым темам, по которым они ранее резко высказывались (например, русские в Эстонии), теперь наблюдается полная тишина. Все это вселяет в партнеров по коалиции надежду.

У EKRE нет ни единой причины менять прежнюю риторику, что они сами и подтвердили.