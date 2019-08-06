Предупреждение ООН о террористической угрозе касается и Эстонии

По мнению экспертов ООН, Исламское государство, по-прежнему представляющее самую большую угрозу в мире, после уничтожения так называемого халифата в Сирии и Ираке рьяно создает киберхалифат. Для Эстонии, которая ставит кибербезопасность во главу угла, это может стать темой, где наши дипломаты наиболее активно смогут вмешиваться в мировую политику.

Опасности никуда не делись

Органы безопасности мировых стран считают очень реальной опасность того, что еще до конца года после небольшой паузы в мире вновь может случиться вспышка кровавого террористического насилия. Об этом предупреждали и в отчете группы экспертов, представленном на прошлой неделе Совбезу ООН, который был составлен на основе информации разных органов безопасности стран, входящих в организацию.

Несмотря на то обстоятельство, что реально так называемый халифат больше не существует, его руководители планируют объединить имеющиеся силы и создать условия для возрождения в прежних опорных пунктах, прежде всего в центре Ирака и Сирии, предупреждают авторы отчета.

Наиболее заметно Исламское государство оправляется в Ираке, где, по данным мировых разведок, скрываются лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади и большинство других выживших руководителей группировки.

Но наибольшей проблемой на Ближнем Востоке является то, что около 30 000 лиц, устремившихся в так называемый халифат из других стран, радикализовались и представляют собой реальную угрозу в тех странах, откуда они приехали и где они могут продолжить свою борьбу, особенно если они вновь получат поддержку и руководство.

По данным европейских стран, на пике расцвета Исламского государства, в Ирак и Сирию приехало до 6000 их граждан. Треть из них погибли, треть были посажены в тюрьму, треть до сих пор находятся на свободе. Минимум 2000 таких бойцов вернулись обратно в Европу.

В ближайшее время и тюрем выйдет первая волна таких вернувшихся в родные страны бойцов ИГ и арестованных там, сообщается в отчете. Однако не менее опасны и остающиеся в тюрьмах бойцы, которые пытаются вовлечь сокамерников в свою деятельность.

Заключенные, которые из-за угрожающей им нищеты и социальной отверженности видят будущее в мрачных тонах, страдают от низкой самооценки и привыкли видеть насилие как часть своей картины мира, могут посчитать «священный» самосуд возможностью отомстить миру за их маргинальное существование.

По мнению составителей отчета, нынешние программы дерадикализации не были эффективными. Согласно отчету, заключенные с большим боевым опытом по-прежнему опасны и представляют собой большую проблему и в тюрьме, и за ее пределами.

Не найдено решение и относительно невест и детей боевиков ИГ. Многие из них живут в Сирии в перенаселенных лагерях для перемещенных лиц, где вооруженные силы при поддержке США удерживают и тысячи боевиков ИГ.

Виртуальный халифат

«Западные страны до сих пор не согласились забрать назад своих граждан, справедливо видя в них угрозу для безопасности», - пишут авторы отчета, добавляя, что у западных стран нет представления о том, как их наказать.

В отчете предупреждают, что у ИГ есть доступ к 300 миллионам долларов, и группировка использует сейчас деньги для восстановления своей репутации, пропаганды, а также перенесения деятельности в киберпространство, т.е. для создания так называемого виртуального халифата.

Наряду с ИГ по-прежнему представляют опасность Аль-Каида и другие экстремистские группировки. Некоторое затишье в деятельности Аль-Каиды объясняют плохим здоровьем ее нынешнего лидера, 68-летнего Аймана аль-Завахири.