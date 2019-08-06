Вт, 6.08.2019
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Бары и кафе не стали менять цены после снижения акциза на алкоголь

Бар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kultuurikava.ee

Магазины розничной торговли отреагировали на снижение с 1 июля алкогольного акциза соответствующим снижением цен, однако бары и кафе не видят в этом необходимости, пишет Rus.ERR.

Опрошенные ERR владельцы предлагающих алкогольные напитки мест общественного питания объяснили нежелание снижать цены несколькими причинами: во-первых, бары не повышали цены одновременно с повышением акциза, во-вторых они напомнили, что изменение в цене напитка было бы слишком незаметным, а сам акциз является наименее существенным компонентом в формировании окончательной цены, так как главным фактором, влияющим на расценки, остается стоимость аренды помещений.

Из опрошенных баров снизить цены планируют лишь пара увеселительных заведений.

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