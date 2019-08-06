Бары и кафе не стали менять цены после снижения акциза на алкоголь

Магазины розничной торговли отреагировали на снижение с 1 июля алкогольного акциза соответствующим снижением цен, однако бары и кафе не видят в этом необходимости, пишет Rus.ERR.
Опрошенные ERR владельцы предлагающих алкогольные напитки мест общественного питания объяснили нежелание снижать цены несколькими причинами: во-первых, бары не повышали цены одновременно с повышением акциза, во-вторых они напомнили, что изменение в цене напитка было бы слишком незаметным, а сам акциз является наименее существенным компонентом в формировании окончательной цены, так как главным фактором, влияющим на расценки, остается стоимость аренды помещений.
Из опрошенных баров снизить цены планируют лишь пара увеселительных заведений.