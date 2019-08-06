Первая частная русскоязычная школа для особых детей продолжает набор

Школа предоставляет детям возможность обучения по государственной или по государственной облегченной программе при наличии соответствующей рекомендации от Консультативной комиссии центра Rajaleidja.

В школе созданы условия для занятий в комнатах сенсорной интеграции и музыкальной терапии, организованы занятия с логопедами, психологом и спецпедагогом.

Все, кто мечтает о небольшой школе с уютной развивающей средой и индивидуальным подходом, могут присылать заявки на адрес электронной почты erilinekool@gmail.com.

Школа находится по адресу Ауна 6, Таллинн.