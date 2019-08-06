Пн, 26.08.2019
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  • Первая частная русскоязычная школа для особых детей продолжает набор

Первая частная русскоязычная школа для особых детей продолжает набор

Снимок иллюстративный

ФОТО: SCANPIX

Школа Vivere продолжает набор детей с особыми образовательными потребностями с первого по четвертый классы. В 2019/2020 учебном году запланировано открытие четырех классов по 6 учеников в каждом.

Школа предоставляет детям возможность обучения по государственной или по государственной облегченной программе при наличии соответствующей рекомендации от Консультативной комиссии центра Rajaleidja. 

В школе созданы условия для занятий в комнатах сенсорной интеграции и музыкальной терапии, организованы занятия с логопедами, психологом и спецпедагогом.

Все, кто мечтает о небольшой школе с уютной развивающей средой и индивидуальным подходом, могут присылать заявки на адрес электронной почты erilinekool@gmail.com. 

Школа находится по адресу Ауна 6, Таллинн. 

Оплата составляет 350 евро в месяц, и в нее входит обучение и пребывание в группе продленного дня, в рамках которой будут проводиться развивающие занятия.

Больше информации о школе вы можете найти на страничке школы в Facebook.

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