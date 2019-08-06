Вт, 6.08.2019
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Полиция ищет ушедшую из дома 17-летнюю Адриану

17-aastane Adriana pole koju naasnud.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 17-летней Адрианы, которая покинула дом в Тарту 2 августа и до сих пор не вернулась.

По данным полиции, ранее Адриана не уходила из дома так надолго, не сообщив родителям. Мобильного телефона у нее нет, но она активна в соцсетях. Вчера она обещала маме, что вернется к вечеру домой. Однако домой она так и не попала. 

У полиции есть основание полагать, что Адриана может находиться в районе Веэрику в Тарту, но не исключает и другие места. 

Полиция проверила адреса в Тарту, где могла находиться Адриана, но там ее не было. Полиция продолжает собирать информацию и зацепки от свидетелей, а также проверять камеры видеонаблюдения. 

Когда Адриана уходила из дома, на ней были надеты черные брюки, белые кроссовки, розовая рубашка и черное пальто. С собой у нее на плече была черная сумка. 

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Адрианы, просят связаться с полицией по телефону 112. 

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