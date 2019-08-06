Полиция ищет ушедшую из дома 17-летнюю Адриану

Полиция просит помощи в поисках 17-летней Адрианы, которая покинула дом в Тарту 2 августа и до сих пор не вернулась.
По данным полиции, ранее Адриана не уходила из дома так надолго, не сообщив родителям. Мобильного телефона у нее нет, но она активна в соцсетях. Вчера она обещала маме, что вернется к вечеру домой. Однако домой она так и не попала.
У полиции есть основание полагать, что Адриана может находиться в районе Веэрику в Тарту, но не исключает и другие места.
Полиция проверила адреса в Тарту, где могла находиться Адриана, но там ее не было. Полиция продолжает собирать информацию и зацепки от свидетелей, а также проверять камеры видеонаблюдения.
Когда Адриана уходила из дома, на ней были надеты черные брюки, белые кроссовки, розовая рубашка и черное пальто. С собой у нее на плече была черная сумка.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Адрианы, просят связаться с полицией по телефону 112.