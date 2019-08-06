В новом микрорайоне Таллинна появится почти сто новых квартир

В ходе второго этапа проекта жилой застройки Uus-Veerenni к концу 2020 года будут построены восемь зданий с 88 квартирами и четырьмя коммерческими помещениями.
Крупнейший жилой комплекс в центре Таллинна Uus-Veerenni строит фирма Merko. В течение следующих десяти лет между улицами Веэренни, Вана-Лыуна и Техника, рядом с кварталами Лютера и «Балтикой» вырастет около пятидесяти многоквартирных домов. В первых этажах зданий разместятся малые предприятия и офисы, а детский сад и коммерческое здание будут построены позже.
«В современной городской среде Uus-Veerenni с уютными дворами будут обеспечены не только безопасные для людей условия проживания, но и привлекательные помещения для малого бизнеса. Весь проект тщательно продуман как на уровне отдельно взятой квартиры, так и в плане комплексной застройки, что добавляет ценность новому микрорайону на каждом этапе строительства», - сказал директор дивизиона развития недвижимости Merko Ehitus Eesti Тийт Куузик.
В рамках второго этапа проекта развития Uus-Veerenni к концу 2020 года вдоль улицы Веэренни будут построены четыре трехэтажные городские виллы с двускатной крышей, в которых каждая семья будет занимать целый этаж. Вдоль улицы Пилле появятся два четырехэтажных и два шестиэтажных многоквартирных дома с коммерческими помещениями на первых этажах.
Первые двенадцать зданий Uus-Veerenni будут завершены к концу 2019 года. Из 137 квартир первого этапа своих хозяев уже обрели около ста. Также уже проданы все восемь бизнес-площадей, в которых разместятся кафе и парикмахерская, офисы и магазины.
Между домами будут благоустроенные дворы, уютные зоны отдыха, беседки и детские игровые площадки. Автомобильное движение планируется на улицах Пилле и Тийу. Парковки расположатся на отапливаемых нулевых этажах, где также будут кладовки и помещение для хранения велосипедов. Во многих квартирах запланированы лоджии, а на первых этажах - просторные террасы.
Все многоквартирные дома микрорайона Uus-Veerenni с энергосбережением класса В. Фасады зданий выполнены из качественных и удобных в эксплуатации материалов - кирпича, стекла и стали.
В квартирах предусмотрена принудительная вентиляция с рекуперацией тепла и водяное отопление пола. Управление внутренним климатом, передача показаний счетчиков и многое другое возможно по интернету.
Одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры имеют площадь от 34 до 118 квадратных метров стоимостью от 2457 до 3511 евро за квадратный метр.