Вт, 6.08.2019
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"Бавария" совершает самую крупную сделку в истории Бундеслиги

Лерой Сане

ФОТО: Marcel M

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане близок к переходу в «Баварию».

Как утверждает France Football, сделка близка к завершению. Мюнхенцы заплатят за Сане 110 миллионов евро (крупнейший трансфер в истории Бундеслиги) и подпишут с ним пятилетний контракт.

По условиям соглашения, Сане станет самым высокооплачиваемым игроком «Баварии» (18 млн евро в год до уплаты налогов) и всего немецкого чемпионата, до этого самым высокооплачиваемым был Роберт Левандовски (16 млн евро).

В «Баварии» футболист сборной Германии возьмет 10-й номер, который долгое время принадлежал полузащитнику Арьену Роббену.

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