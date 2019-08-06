В Ярвамаа пилот помог предотвратить масштабный пожар на болоте

Спасатели получили сообщение о пожаре на болоте в деревни Эйвере, Ярвамаа. Пожар заметил пилот пассажирского самолета, пролетавший над местностью.
Он передал координаты спасателям, которые нашли горящую территорию к 19.38. После того, как был определен масштаб пожара и организовано водоснабжение, начались работы по тушению, которые длились до 1.18 ночи.
Большую часть распространившегося на почти четере гектара леса пожара удалось потушить к этому времени.
Сегодня до обеда спасатели вернулись проверить территорию и завершить работы на местности.