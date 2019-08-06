Вт, 6.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

В Ярвамаа пилот помог предотвратить масштабный пожар на болоте

Bojeng 737 kokpit.

ФОТО: Eero Vabamägi

Спасатели получили сообщение о пожаре на болоте в деревни Эйвере, Ярвамаа. Пожар заметил пилот пассажирского самолета, пролетавший над местностью. 

Он передал координаты спасателям, которые нашли горящую территорию к 19.38. После того, как был определен масштаб пожара и организовано водоснабжение, начались работы по тушению, которые длились до 1.18 ночи. 

Большую часть распространившегося на почти четере гектара леса пожара удалось потушить к этому времени. 

Сегодня до обеда спасатели вернулись проверить территорию и завершить работы на местности. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ