Галерея: при сортировке тары чистота важнее, чем беспокойство о том, годится ли сюда эта коробка

Postimees побывал на станции отходов Ragn Sells, чтобы узнать, какова ситуация с мусором, поступающим на сортировку. На станцию попадают бумажные и картонные отходы, отсортированные на предприятиях, а также из общественных контейнерных парков и домов. Большую часть из них сортируют вручную люди, а не роботы.
Весь выбрасываемый бытовой мусор идет на сжигание или на свалку и не сортируется. Поэтому руководитель Ragn Sells по маркетингу и коммуникациям Райнер Пести придерживается того мнения, что люди должны в любом случае сортировать мусор и найти возможность воспользоваться контейнером для упаковок, поскольку иначе мы тратим природные ресурсы.
«В случае с различными упаковками важнее всего, чтобы они были более-менее чистыми. Это не означает, что люди должны мыть их с Fairy и горячей водой и натирать до блеска», - сказал Пести, по словам которого, важно, чтобы упаковка опустошалась и в ней не оставалось отходов.
«Из стаканчика из-под йогурта не должно ничего вытекать. Лучшее, что мы можем сделать потом, - влить туда немного воды и прополоскать, и упаковка будет практически чистой», - описал он, добавив, что, даже если к упаковке прилипнет маленький кусочек пищи, это не страшно. «Наконец, мы на линии решаем, годится ли это», - сказал Пести, пояснив, что слишком грязная упаковка не годится для переработки. Он добавил, что люди не должны сильно ломать себе голову над тем, к какой категории мусора относится та или иная упаковка. «Важно, чтобы упаковка была более-менее чистой, поскольку иначе она испортит и остальной, собранный уже чистым материал», - пояснил он.
Это такой ужасный компот, что не нашлось бы людей, готовых сортировать это на конвейере, особенно если все это недельку постояло в контейнере.
Если кто-то считает, что мусор сортировать не надо, поскольку бытовые отходы сортируются в любом случае, то, по словам Пести, для этого представления нет никаких оснований.
«Один из самых больших мифов о переработке отходов – то, что бытовые отходы сортируются. У нас все же есть небольшая надежда, что кто-то сделает за нас эту работу», - сказал Пести. По его словам, сортировка бытового мусора невозможна уже хотя бы из-за ее стоимости, поскольку там перемешаны и бумага, и пластик, и испорченная пища.
«Это такой ужасный компот, что не нашлось бы людей, готовых сортировать это на конвейере, особенно если все это недельку постояло в контейнере. Можно же мечтать, что это могли бы делать роботы. Но на самом деле, роботы сейчас еще недостаточно умны, чтобы распознавать как можно больше материалов», - сказал он.
Но и от роботов не было бы особенной пользы, поскольку материал, поступающий на станцию в качестве бытовых отходов, просто очень испачкан. «Чтобы его вымыть и отчистить, будет потрачено значительно больше воды и энергии, чем полученная от этого польза», - пояснил он. В этом и состоит причина, по которой, по его мнению, каждый мог бы сделать дома свой маленький вклад и слегка прополоскать упаковку перед тем, как выбросить ее в контейнер.
В то же время Пести признал, что сейчас сортировка мусора для обычного человека довольно неудобна. «Это очень несправедливая система прежде всего для тех людей, которые решают внести свой вклад ради окружающей среды и жизнеспособности. Мы как будто наказываем их и говорим, слышите, идите займитесь ориентированием в городе и найдите себе контейнер для упаковки», - раскритиковал Пести нынешнюю систему сбора упаковок.
Не сортировать – очень просто, поскольку бытовые расходы каждый может выбросить в контейнер, расположенный рядом с домом.
В качестве одного из решений Пести, как и вице-канцлер Министерства окружающей среды, рассматривает возможность того, чтобы вместо общественных контейнеров для тары в отдельных местах такие контейнеры были установлены рядом с домами, а также то, чтобы смешанные бытовые отходы рассматривались как неэкологичный образ жизни. «Это трата ресурсов, когда мы просто вывозим отходы на свалку или заталкиваем в печь», - сказал он.
Более экологичные страны пошли по пути искусственного повышения цены на переработку бытовых отходов. Если сдача сортированных отходов при этом остается бесплатной, у людей возникает мотивация больше сортировать мусор.
У твоего листка бумаги пять жизней:
Бумагу и пластмассу можно вторично использовать 5-7 раз, прежде чем материал станет столь некачественным, что его вторичное использование утратит свой смысл. Если мы как потребители создадим для этого условия, кусок бумаги может прожить пять жизней.
Первая жизнь: самая качественная бумага – копировальная, которую изготавливают из древесного сырья.
Вторая жизнь: из копировальной бумаги можно сделать бумагу для рисования и все остальные менее качественные виды бумаги.
Третья жизнь: из бумаги для рисования и смешанной бумаги можно сделать газетную бумагу и гофрированный картон.
Четвертая жизнь: из газетной бумаги можно сделать вату для утепления или вновь отправить ее вместе со смешанной бумагой в цикл третьей жизни.
Пятая жизнь: все предшествующие виды бумаги, которые из-за своего качества больше не годятся для переработки, становятся в конце концов туалетной или хозяйственной бумагой.