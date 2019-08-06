Галерея: при сортировке тары чистота важнее, чем беспокойство о том, годится ли сюда эта коробка

В то же время Пести признал, что сейчас сортировка мусора для обычного человека довольно неудобна. «Это очень несправедливая система прежде всего для тех людей, которые решают внести свой вклад ради окружающей среды и жизнеспособности. Мы как будто наказываем их и говорим, слышите, идите займитесь ориентированием в городе и найдите себе контейнер для упаковки», - раскритиковал Пести нынешнюю систему сбора упаковок.

Не сортировать – очень просто, поскольку бытовые расходы каждый может выбросить в контейнер, расположенный рядом с домом.

В качестве одного из решений Пести, как и вице-канцлер Министерства окружающей среды, рассматривает возможность того, чтобы вместо общественных контейнеров для тары в отдельных местах такие контейнеры были установлены рядом с домами, а также то, чтобы смешанные бытовые отходы рассматривались как неэкологичный образ жизни. «Это трата ресурсов, когда мы просто вывозим отходы на свалку или заталкиваем в печь», - сказал он.

Более экологичные страны пошли по пути искусственного повышения цены на переработку бытовых отходов. Если сдача сортированных отходов при этом остается бесплатной, у людей возникает мотивация больше сортировать мусор.

У твоего листка бумаги пять жизней:

Бумагу и пластмассу можно вторично использовать 5-7 раз, прежде чем материал станет столь некачественным, что его вторичное использование утратит свой смысл. Если мы как потребители создадим для этого условия, кусок бумаги может прожить пять жизней.

Первая жизнь: самая качественная бумага – копировальная, которую изготавливают из древесного сырья.

Вторая жизнь: из копировальной бумаги можно сделать бумагу для рисования и все остальные менее качественные виды бумаги.

Третья жизнь: из бумаги для рисования и смешанной бумаги можно сделать газетную бумагу и гофрированный картон.

Четвертая жизнь: из газетной бумаги можно сделать вату для утепления или вновь отправить ее вместе со смешанной бумагой в цикл третьей жизни.

Пятая жизнь: все предшествующие виды бумаги, которые из-за своего качества больше не годятся для переработки, становятся в конце концов туалетной или хозяйственной бумагой.