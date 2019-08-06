Фото: в Таллинне поступила в продажу оригинальная квартира

В Таллинне, по адресу Пярнуское шоссе, 102, продается просторная трехкомнатная квартира с прекрасным дизайном интерьера. Квартира находится на втором этаже четырехэтажного дома, она полностью реновирована. Дом имеет нежилое прошлое, и этот факт подчеркивается различными дизайнерскими элементами в квартире.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Ценность квартире придают высокие потолки, широкие подоконники, глубокие оконные проемы, цельнодеревянные двери и очищенные от пыли и законсервированные стены из бутового камня. Полы покрывает натуральный паркет. Уюта гостиной добавляет печь.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, прихожей, двух спален, просторной ванной комнаты с туалетом и небольшого, но светлого кабинета.

ФОТО: KV.EE

Квартира продается со всей обстановкой, которую можно увидеть на фотографиях: отличная кухонная мебель с техникой - духовкой, плитой, вытяжкой, холодильником и посудомоечной машиной, обеденный стол со стульями, мебель в гостиной, мебель и стиральная машина в ванной, кровать в спальне, большой шкаф-купе.

Имеется оценочный акт.

ФОТО: KV.EE

В доме действует активное квартирное товарищество, сделан большой ремонт. У дома - вместительная бесплатная парковка.

ФОТО: KV.EE