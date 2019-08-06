Фото: в Таллинне поступила в продажу оригинальная квартира

Квартира, которая находится в центре Таллинна на Пярнуском шоссе, по-настоящему уникальна, пишет Postimees.
В Таллинне, по адресу Пярнуское шоссе, 102, продается просторная трехкомнатная квартира с прекрасным дизайном интерьера. Квартира находится на втором этаже четырехэтажного дома, она полностью реновирована. Дом имеет нежилое прошлое, и этот факт подчеркивается различными дизайнерскими элементами в квартире.
Ценность квартире придают высокие потолки, широкие подоконники, глубокие оконные проемы, цельнодеревянные двери и очищенные от пыли и законсервированные стены из бутового камня. Полы покрывает натуральный паркет. Уюта гостиной добавляет печь.
Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, прихожей, двух спален, просторной ванной комнаты с туалетом и небольшого, но светлого кабинета.
Квартира продается со всей обстановкой, которую можно увидеть на фотографиях: отличная кухонная мебель с техникой - духовкой, плитой, вытяжкой, холодильником и посудомоечной машиной, обеденный стол со стульями, мебель в гостиной, мебель и стиральная машина в ванной, кровать в спальне, большой шкаф-купе.
Имеется оценочный акт.
В доме действует активное квартирное товарищество, сделан большой ремонт. У дома - вместительная бесплатная парковка.
Больше информации на странице портала KV.EE.