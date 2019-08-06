В Русском театре Эстонии открывается 72-й сезон

Также в театре готовятся четыре премьеры: «Дом Прозоровых. Сорок лет спустя» по мотивам пьесы Антона Чехова «Три сестры», «Руслан и Людмила» по поэме Александра Пушкина, душевная «Старомодная комедия» и ориентированный на подростковую аудиторию спектакль «Goodbye, Berlin!».

Автором идеи и режиссером постановки «Дом Прозоровых. Сорок лет спустя» является художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось, который написал эту пьесу с драматургами Ярославой Пулинович и Полиной Бородиной. Дом Прозоровых за сорок лет состарился вместе со своими обитательницами. А за его окнами — совсем другая страна, другая эпоха. Давно осиротели дети Наташи и Андрея, сестры заменили им родителей. Первое действие происходит в мае 1941 года, в день именин внучки Андрея Прозорова Наташи. Второе действие приходится на Рождество того же 1941 года... Спектакль камерный. Премьера намечена на 12 сентября.

Спектакль «Руслан и Людмила» ставит режиссер Денис Азаров, который, как и Лось, учился у Иосифа Райхельгауза и сейчас активно реализует себя в самых разных жанрах. «Не стоит воспринимать этот спектакль как детский. Скорее наоборот. Это взрослая история в жанре фэнтези с элементами триллера. Мы сохраняем весь изначальный текст, потому что это произведение не так часто становилось предметом для сочинения драматического спектакля», — говорит Лось. «При этом очень многое в жанре, настроении и способе, которым будут существовать актеры в этом спектакле, определяется тем, что “Руслана и Людмилу” сочинял совсем молодой, озорной, активный, веселый Александр Пушкин. Предметом сочинения драматического спектакля станут любовные коллизии. Будет очень много музыки, вокала, песен, пластики». Премьера намечена на 20 сентября.

«Старомодная комедия» — душевный спектакль об отношениях людей, которым «чуть-чуть за...». Встреча главврача санатория и его пациентки заканчивается конфликтом. Он вызывает ее к себе по поводу нарушения санаторного режима, однако пациентка оказывается с характером, который понравился доктору. Все это выливается в весьма недвусмысленный ужин в ресторане и трогательную историю отношений… Режиссер постановки Александр Кладько хорошо знаком зрителям Русского театра Эстонии по поставленному им блестящему «Старшему сыну» и не покидающему сцену с 2011 года спектаклю «Пять вечеров». В спектакле занят любимец публики Эдуард Томан. Премьера — 25 октября.