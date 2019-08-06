Вт, 6.08.2019
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Государство не планирует мешать магазинам, торгующим продуктами из конопли

Конопля в Эстонии нелегальна.

ФОТО: URMAS LUIK / PRNPM/EMF

В Эстонии в последний год возник ряд магазинов, торгующих продуктами из конопли без содержания наркотического вещества THC, то есть продуктами с CBD, которые официально используются в косметике или продаются с целью коллекционирования.

Хотя государственные учреждения не рекомендуют их употреблять, планов закрыть такие магазины нет, передает Rus.err.

Конопля содержит разные вещества. Одно из них – THC (тетрагидроканнабинол) – вызывает наркотическое опьянение, другому веществу – CBD (каннабидиол) – энтузиасты приписывают положительное влияние на здоровье.

"У Министерства социальных дел пока нет планов регулировать продажу продуктов из конопли с содержанием CBD, но мы следим за происходящим на рынке и возможным влиянием на здоровье людей", – сказала советник отдела здоровья населения Минсоцдел Анна-Лийза Пяэсукене.

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