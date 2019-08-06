Государство не планирует мешать магазинам, торгующим продуктами из конопли

В Эстонии в последний год возник ряд магазинов, торгующих продуктами из конопли без содержания наркотического вещества THC, то есть продуктами с CBD, которые официально используются в косметике или продаются с целью коллекционирования.
Хотя государственные учреждения не рекомендуют их употреблять, планов закрыть такие магазины нет, передает Rus.err.
Конопля содержит разные вещества. Одно из них – THC (тетрагидроканнабинол) – вызывает наркотическое опьянение, другому веществу – CBD (каннабидиол) – энтузиасты приписывают положительное влияние на здоровье.
"У Министерства социальных дел пока нет планов регулировать продажу продуктов из конопли с содержанием CBD, но мы следим за происходящим на рынке и возможным влиянием на здоровье людей", – сказала советник отдела здоровья населения Минсоцдел Анна-Лийза Пяэсукене.
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