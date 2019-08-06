Экс-министра Швеции обвинили в домогательствах к женщинам-депутатам

Четыре депутата заявили, что бывший министр сельского хозяйства Швеции Эскил Эрландссон касался их без их согласия. Тот отвергает все обвинения
Эскилу Эрландссону выдвинули обвинение в сексуальном домогательстве к нескольким женщинам-депутатам парламента страны. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на Local.
"Бывшему шведскому депутату и министру по вопросам сельского хозяйства Эскилу Эрландссону предъявили обвинения по трем случаям сексуального домогательства. Четыре депутата заявили, что Эрландссон касался их без их согласия", - говорится в сообщении.
Сам Эрландссон, член Центристской партии, покинул парламент в марте - после того как ему впервые выдвинули обвинения.
Шведская прокуратура начала предварительное расследование, а в понедельник возбудила уголовное дело, которое будет передано в суд.
В прокуратуре отмечают, что, сначала речь шла о четырех женщинах. Но одно дело было закрыто, поскольку личность предполагаемой жертвы не была установлена. Суд, как ожидается, начнется осенью, но дату еще не назначили. Эрландссон, со своей стороны, отвергает все обвинения.
Ранее сообщалось, что в Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс.