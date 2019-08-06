Видео: судья использовал видео-рефери, которого и в помине не было

В Высшей лиге Боливии по футболу произошел прелюбопытный случай: главный арбитр встречи Рауль Ороско назначил пенальти, мотивировав решение тем, что так ему посоветовал поступить видео-рефери. Трагикомизм ситуации, как передает Postimees, в том, что в Боливии на играх чемпионата страны системы видео-рефери не было, нет и не предвидится.
Решение Ороско, который является арбитром ФИФА, могло помочь команде с пионерским названием "Всегда готов" (Аlways ready) сравнять в добавленное время счет в матче против "Боливара". Однако футболист исполнявший пенальти угодил в штангу и "Боливар" выиграл встречу 1:0.
О санкциях к Ороско за ложь о видео-рефери пока не сообщается.
@marceloclaure alguien ya implementó el VAR en el futbol boliviano antes que usted, esto es un robo total al @Bolivar_Oficial 🤬 @FBF_BO @_CESAR_SALINAS Usted mando la orden de cobrar el penal? 😂😂 #mafiasalqui pic.twitter.com/V16QIP7kU0— Adrian Fernandez (@adrianf188) August 3, 2019