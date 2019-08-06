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Видео: судья использовал видео-рефери, которого и в помине не было

Рауль Ороско показывает красную карточку

ФОТО: Luis Hidalgo / AP

В Высшей лиге Боливии по футболу произошел прелюбопытный случай: главный арбитр встречи Рауль Ороско назначил пенальти, мотивировав решение тем, что так ему посоветовал поступить видео-рефери. Трагикомизм ситуации, как передает Postimees, в том, что в Боливии на играх чемпионата страны системы видео-рефери не было, нет и не предвидится.

Решение Ороско, который является арбитром ФИФА, могло помочь команде с пионерским названием "Всегда готов" (Аlways ready) сравнять в добавленное время счет в матче против "Боливара". Однако футболист исполнявший пенальти угодил в штангу и "Боливар" выиграл встречу 1:0.

О санкциях к Ороско за ложь о видео-рефери пока не сообщается.

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